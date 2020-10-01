Мясо может подорожать в Казахстане из-за закрытых скотных рынков в Туркестанской области, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".Один из самых крупных в стране "живых" базаров уже несколько месяцев простаивает из-за карантина. Продать или забрать животных с торговой точки у фермеров тоже не получается. Люди вынуждены содержать их на месте и снова нести убытки.Каждый день у скотного рынка в селе Карабулак собираются десятки торговцев. В надежде, что базар возобновит работу. Торговля тут простаивает уже полгода."У нас кредиты есть. Еле платим. Мы только этим и занимаемся – торгуем скотом. Так семью и кормим. Больше работы тут нет. Нет ни фабрик, ни заводов, чтобы там поработать. Рынок один из самых крупных в Казахстане, вмещает до 7 тысяч крупного и мелкого рогатого скота. Лошадей, коров, овец на продажу сюда везут со всей страны. Сейчас, когда рынок закрыт, торговцы терпят убытки", - сказал житель села Карабулак Бахадыр Мамасалиев.Предприниматель из Тараза Ержан Тогысбек считает, что данная ситуация отразится на цене мяса. "Все подорожает. Потому что мы не можем тут купить скот по низким ценам. Это основной рынок, и он закрыт", - отметил он.Больше 6 месяцев доходы не получает и администрация скотного рынка. Директор говорит, что пытался урегулировать вопрос с районными властями, но получал отрицательный ответ."По региону почему-то другие скотные рынки функционируют, кроме нас. Мы писали обращение и в акимат Сайрамского района, и в СЭС. Просили, чтобы они нам разрешили работать со строгим соблюдением санитарных норм. Но получили отказ. Причину нам не объясняют", - сказал Откир Хасанов.