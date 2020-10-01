«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Октября
+17...+14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.82 KZT
  • €1 = 505.57 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сотни лошадей гибнут от неизвестного вируса в Кызылординской области

Просмотров:118 Опубликовано: Сегодня, 08:39
Сотни лошадей гибнут от неизвестного вируса в Кызылординской области
Фото из открытых источников
Крестьяне в Кызылординской области заявили, что сотни животных погибли от неизвестной болезни, передает zakon.kz.

Как сообщает Первый канал Евразия, народ просит у государства компенсацию.

В ауле погибло 200 лошадей. Это еще в августе началось, и до сих пор так. Непонятно, от чего умирают. Мы лет 50 разводим скот, но никогда такого не видели, — рассказал житель села Байкенже Канетбек Кембай.

В среднем животное болеет около 10 дней, толком не ест, худеет, потом погибает. Лечение оказывается безрезультатным. Что интересно, больных лошадей жеребец к табуну не подпускает.

В северных областях дают компенсацию за птицу. Нам бы тоже небольшую помощь. У кого-то 20-30 лошадей погибло, и таких семей много», — подчеркнул житель села Байкенже Абдиманап Акимбек.

В ветеринарной инспекции заявили, что в случившемся виноваты сами люди.

Болезнь, от которой гибнут лошади — гастрофилез, вызванный личинками желудочного овода. Они попадают на животное, когда те пасутся в степи.

В этом году было очень жарко, дождей не было. Скоту нужен специальный уход, надо было вечером пасти, а не днем. Также следовало дезинфекцию делать, чистить лошадей, мыть, чтобы насекомых на животных не было, — поясняет директор ветеринарной станции Жанакорганского района Марат Казыбаев.

Официально болезнь подтвердили в четырех районах Кызылординской области.

Акимат намерен создать рабочую комиссию и обсудить, получится ли выплатить людям компенсацию за погибший скот.



Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика