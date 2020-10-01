Сотни лошадей гибнут от неизвестного вируса в Кызылординской области

Крестьяне в Кызылординской области заявили, что сотни животных погибли от неизвестной болезни, передает zakon.kz.Как сообщает Первый канал Евразия, народ просит у государства компенсацию.В ауле погибло 200 лошадей. Это еще в августе началось, и до сих пор так. Непонятно, от чего умирают. Мы лет 50 разводим скот, но никогда такого не видели, — рассказал житель села Байкенже Канетбек Кембай.В среднем животное болеет около 10 дней, толком не ест, худеет, потом погибает. Лечение оказывается безрезультатным. Что интересно, больных лошадей жеребец к табуну не подпускает.В северных областях дают компенсацию за птицу. Нам бы тоже небольшую помощь. У кого-то 20-30 лошадей погибло, и таких семей много», — подчеркнул житель села Байкенже Абдиманап Акимбек.В ветеринарной инспекции заявили, что в случившемся виноваты сами люди.Болезнь, от которой гибнут лошади — гастрофилез, вызванный личинками желудочного овода. Они попадают на животное, когда те пасутся в степи.В этом году было очень жарко, дождей не было. Скоту нужен специальный уход, надо было вечером пасти, а не днем. Также следовало дезинфекцию делать, чистить лошадей, мыть, чтобы насекомых на животных не было, — поясняет директор ветеринарной станции Жанакорганского района Марат Казыбаев.Официально болезнь подтвердили в четырех районах Кызылординской области.Акимат намерен создать рабочую комиссию и обсудить, получится ли выплатить людям компенсацию за погибший скот.