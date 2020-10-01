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Вернувшихся из Турции и ОАЭ казахстанцев будут изолировать в стационарах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:54
Вернувшихся из Турции и ОАЭ казахстанцев будут изолировать в стационарах
Фото:elements.envato.com
Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов сообщил, что казахстанцев, пребывающих из 21 страны без справок о прохождении ПЦР-тестирования, будут изолировать в стационарах на два дня, передает Tengrinews.kz.

"В настоящее время эпидемиологами санитарно-эпидемиологической службы на транспорте совместно с представителями авиакомпаний, аэропортов и других заинтересованных органов отрабатываются вопросы по организации работы в условиях введения дополнительных требований для всех лиц, пребывающих в Казахстан авиарейсами с октября месяца из стран 2 категории (21 страна)", - отметил Байгабулов.

По его словам авиакомпании будут информировать о дополнительных требованиях по COVID-19 пассажиров, покупающих билеты в Казахстан.

"Иностранные граждане должны будут иметь справку об отрицательном результате на COVID-19 со сроком не более трех дней в момент пересечения госграницы, в противном случае не будут приняты на борт воздушного судна из аэропорта вылета.

А граждане Казахстана в случае отсутствия справки сразу с борта по прибытию будут помещены на двухдневный карантин в стационар для сдачи ПЦР-анализа на COVID-19", - сообщил главный санврач на транспорте.

По его словам, в регионах подготовлены соответствующие стационары.

"Следует отметить, что по данному алгоритму международные авиарейсы отрабатывались в начале текущего года, отличием является - помещение пассажиров на двухдневный карантин. О дате введения данных новшеств будет проинформировано дополнительно", - добавил Садвакас Байгабулов.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой предложил сократить авиасообщение с Турцией, не возобновлять рейсы с другими странами и вернуть карантин для пассажиров, прибывающих из-за рубежа.


Источник: Tengrinews.kz
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