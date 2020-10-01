В российском регионе создадут министерство счастья

В Камчатском крае создадут министерство счастья, которое будет заниматься вопросами социального благополучия и семейной политики. Об этом заявил губернатор Владимир Солодов, сообщается на сайте правительства региона.



Солодов объяснил, что цель — уйти от «министерства обиженных и обездоленных» и сделать людей «благополучными, счастливыми», а не просто помогать тем, кто оказался в сложной ситуации.



В правительстве уточнили, что министерство появится в рамках реформы органов исполнительной власти Камчатского края, которую Солодов проводит после вступления в должность. Он набрал 80,1 процент голосов на выборах губернатора, проходивших с 11 по 13 сентября.



В 2018 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что уже предлагала создать в России министерство счастья, но ее не поддержали. По ее словам, «на очереди министерство одиночества». В пример Матвиенко привела Великобританию, где на тот момент уже появилось подобное ведомство.