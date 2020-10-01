Навальный заявил о причастности Путина к его отравлению

Российский оппозиционер Алексей Навальный в интервью журналу Der Spiegel возложил ответственность за его отравление на президента РФ Владимира Путина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на DW.



"Я утверждаю, что за этим преступлением стоит Путин, и у меня нет других версий случившегося", - сказал Навальный.



Он подчеркнул, что он не испытывает страха и намерен вернуться в Россию. "Моя задача теперь - оставаться бесстрашным. И у меня нет страха!" - сказал он.



Вспоминая о моменте отравления, Навальный рассказал: "Ты не чувствуешь никакой боли, но знаешь, что умираешь".



В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Навального "бесстыдником и подлецом". "Путин спас его жизнь. Если то, что с ним случилось, было срежиссировано спецслужбами западных государств, тогда его заявление укладывается в эту логику. Его искренне спасали все: от пилотов и врачей до президента. И делать такие заявления может только непорядочный человек", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.



Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови.



Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.



Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что Навальный был выписан из стационара, его состояние удовлетворительное, лечащие врачи не исключают его полного выздоровления.