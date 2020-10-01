В Казахстане утвердили размеры выплат донорам

Министр здравоохранения РК своим приказом от 25 сентября 2020 года утвердил правила, критерии и размеры выплат донорам, выполняющим донацию крови и ее компонентов на возмездной основе, а также размера денежного эквивалента бесплатного питания донору, осуществившему донацию крови или его компонентов на безвозмездной основе, передает zakon.kz.
Выплату производит организация службы крови. Она осуществляется двумя способами: наличными и безналичными. Расчеты наличными средствами осуществляются в день донации крови и ее компонентов, при безналичном расчете - в течение двух банковских дней со дня донации крови и ее компонентов.
При безналичном расчете донором предоставляется документ, подтверждающий открытие текущего счета в карточной базе банков второго уровня.
При визуальном выявлении хилеза (мутная, опалесцирующая, от беловатого до молочного цвета) в плазме у возмездного донора после отделения ее от форменных элементов крови методом центрифугирования во время донации плазмы, выплата не осуществляется.
С учетом потребности организации службы крови, доноров приглашают на донацию крови и ее компонентов на возмездной основе, при следующих критериях:
- наличие подтвержденных документально определенных антигенных характеристик крови (универсальная группа крови по системе АВО, резус-отрицательная принадлежность или идентичность по антигенам крови с потенциальным реципиентом, для которого заготавливаются компоненты крови); - в случае экстренного вызова потенциальных доноров во внеурочное время (ночные часы, выходные и праздничные дни), с учетом необходимых антигенных характеристик крови; - в случае длительной и высокой потребности в компонентах крови определенной групповой и резус-принадлежности.
Размер выплат донорам, выполняющим донацию крови и ее компонентов на возмездной основе составляет:
- за разовую донацию крови (450 миллилитров ± 10%) - 2 месячных расчетных показателя; - за разовую донацию плазмы при двукратном плазмаферезе (550 ± 50 миллилитров плазмы) - 4 месячных расчетных показателя; - за разовую донацию иммунной плазмы при двукратном плазмаферезе (550 ± 50 миллилитров иммунной плазмы) - 7 месячных расчетных показателей; - за разовую донацию изоиммунной плазмы с титром резус антител не ниже 1: 64 при двукратном плазмаферезе (550 ± 50 миллилитров изоиммунной плазмы) - 8 месячных расчетных показателей; - за разовую донацию одной дозы тромбоцитов (количество тромбоцитов в дозе не менее 200 х 109) при аппаратном цитаферезе - 1 месячный расчетный показатель; - за разовую донацию одной дозы эритроцитов (в дозе не менее 45 грамм гемоглобина) при аппаратном цитаферезе - 2 месячных расчетных показателя.
Размер денежного эквивалента бесплатного питания донору, осуществившему донацию крови или его компонентов на безвозмездной основе, составляет 0,25 месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.
1 МРП на данный момент составляет - 2778 тенге.
Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования (30 сентября).
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