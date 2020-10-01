Экс-адвоката Ефремова облили фекалиями в центре Москвы

Неизвестные напали на адвоката Эльмана Пашаева и облили его фекалиями у входа в здание телеканала "360" в центре Москвы, куда он приехал на интервью, передает Tengrinews.kz.



"Сегодня, в 10.45, при входе на телеканал "360" с присутствием журналиста телеканала "360" на меня было совершено покушение с криком, что за вчерашнее мое высказывание. Меня ничего не остановит. Если кто-то думает меня запугать, замучаются", - заявил Пашаев в интервью телеканалу.



Он отметил, что один из нападавших при попытке скрыться выронил документы. Пашаев посоветовал злоумышленнику связаться с ним и рассказать, кто является заказчиком нападения.



После инцидента на место вызвали сотрудников полиции. Сейчас правоохранители работают у здания редакции.



Телеканал отмечает, что перед интервью Пашаев пообещал рассказать о заказчике уголовного дела против российского актера Михаила Ефремова. Он заверил, что обладает эксклюзивными документами, доказывающими заказной характер расследования.