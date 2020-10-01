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Экс-адвоката Ефремова облили фекалиями в центре Москвы

Просмотров:159 Опубликовано: Сегодня, 15:39
Экс-адвоката Ефремова облили фекалиями в центре Москвы
Фото ©РИА Новости
Неизвестные напали на адвоката Эльмана Пашаева и облили его фекалиями у входа в здание телеканала "360" в центре Москвы, куда он приехал на интервью, передает Tengrinews.kz.

"Сегодня, в 10.45, при входе на телеканал "360" с присутствием журналиста телеканала "360" на меня было совершено покушение с криком, что за вчерашнее мое высказывание. Меня ничего не остановит. Если кто-то думает меня запугать, замучаются", - заявил Пашаев в интервью телеканалу.

Он отметил, что один из нападавших при попытке скрыться выронил документы. Пашаев посоветовал злоумышленнику связаться с ним и рассказать, кто является заказчиком нападения.

После инцидента на место вызвали сотрудников полиции. Сейчас правоохранители работают у здания редакции.

Телеканал отмечает, что перед интервью Пашаев пообещал рассказать о заказчике уголовного дела против российского актера Михаила Ефремова. Он заверил, что обладает эксклюзивными документами, доказывающими заказной характер расследования.


Источник: Tengrinews.kz
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