Цой: Смягчения карантина не будет

На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой ответил на вопрос, чего ждать казахстанцам после очередного заседания Межведомственной комиссии по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz.



У Цоя поинтересовались, чего ждать казахстанцам после заседания Межведомственной комиссии, смягчений или ужесточений?



Министр ответил, что ни того, ни другого пока не предусмотрено.



Решение, я думаю доведут. Смягчений на данном этапе не будет. Будут указаны отдельные меры, которые связаны с перелетами и переходом границ, которые я уже озвучил, - сказал он.



По словам министра здравоохранения, все меры, которые нужны, приняты.



Действия непосредственно самого министерства направлены на улучшение ситуации. Вы видите, можете почувствовать, что улучшение произошло. У нас сейчас нет такого ажиотажа, есть лекарства в аптеках, у нас дополнительные койки развернуты. Все меры, которые нужны, приняты - подчеркнул Цой.