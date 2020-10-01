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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Цой: Смягчения карантина не будет

Просмотров:618 Опубликовано: Сегодня, 17:06
Цой: Смягчения карантина не будет
Фото из открытых источников
На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой ответил на вопрос, чего ждать казахстанцам после очередного заседания Межведомственной комиссии по борьбе с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент zakon.kz.

У Цоя поинтересовались, чего ждать казахстанцам после заседания Межведомственной комиссии, смягчений или ужесточений?

Министр ответил, что ни того, ни другого пока не предусмотрено.

Решение, я думаю доведут. Смягчений на данном этапе не будет. Будут указаны отдельные меры, которые связаны с перелетами и переходом границ, которые я уже озвучил, - сказал он.

По словам министра здравоохранения, все меры, которые нужны, приняты.

Действия непосредственно самого министерства направлены на улучшение ситуации. Вы видите, можете почувствовать, что улучшение произошло. У нас сейчас нет такого ажиотажа, есть лекарства в аптеках, у нас дополнительные койки развернуты. Все меры, которые нужны, приняты - подчеркнул Цой.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • babe
 mer (Посетители) Сегодня, 18:31
Бетонные блоки на парковке солдатского пляжа, символ дебилизма bazar ,оставьте теперь до весны, или вообще не убирайте...
 
 

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