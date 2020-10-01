Казахстанская вакцина может стоить порядка 2-3 долларов - Цой

В случае, если казахстанская вакцина пройдет клинические испытания и ее начнут производить, то она будет стоить порядка 2-3 долларов, сказал министр здравоохранения Алексей Цой на брифинге в СЦК, передает zakon.kz.
Конечно, мы надеемся на нашу казахстанскую вакцину в том числе. Я уже говорил, что доклинические испытания пройдены успешно, есть хорошие результаты. Запущена первая, вторая фаза клинических исследований и уже набраны добровольцы. Данная работа проводится. Мы ожидаем, что первые результаты получим по итогам первой, второй фазы ближе в ноябрю, декабрю. Тогда мы поймем насколько эффективна и безопасна эта вакцина, - сказал Алексей Цой.
Он отметил, что сейчас строится казахстанский завод по производству вакцин.
Его мощность достаточная для того, чтобы покрыть потребность Казахстана. В случае разработки казахстанской вакцины, успешного прохождения всех клинических испытаний, проверки на безопасность и качество, данная вакцина будет производиться внутри Казахстана. Действующий завод будет все объемы удовлетворять, - сказал министр.
На вопрос журналиста, сколько казахстанская вакцина может стоить в случае, если она пройдет все испытания, Цой ответил следующее:
Пока эти цифры не известны до завершения клинических исследований. Но ориентировочно, эта вакцина будет недорогой. Имеется в виду себестоимость ее в районе, как нам заявляли наши коллеги, порядка 2-3 долларов.
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