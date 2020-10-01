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Трамп, Путин и Макрон сделали совместное заявление по Карабаху

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:42
Трамп, Путин и Макрон сделали совместное заявление по Карабаху
Фото:facebook.com/ArmeniaMOD
Президент Российской Федерации Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон выступили с совместным заявлением по ситуации в Карабахе, передает Tengrinews.kz.

Текст заявления трех президентов опубликован на сайте Кремля. В нем отмечается, что страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта.

"Мы скорбим о погибших и выражаем соболезнования семьям убитых и раненых. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий между вооруженными силами участвующих сторон", - говорится в заявлении.

Также президенты призвали руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Напомним, конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.


Источник: Tengrinews.kz
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