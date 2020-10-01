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На Саакашвили совершили покушение в элитном ресторане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:41
На Саакашвили совершили покушение в элитном ресторане
© strana.ua
На экс-президента Грузии Михаила Саакашвили совершили покушение в элитном ресторане Fabius в Киеве. Об этом порталу "Страна" сообщил источник в полиции, передает Tengrinews.kz.

Инцидент произошел в среду, 30 сентября. "Неизвестный мужчина прокрался в зал ресторана с заточкой в руках. Он близко подошел к Саакашвили и начал угрожать. Охрана Саакашвили и ресторана перехватила злоумышленника, вызвали полицию. Но его не задержали. К моменту прибытия правоохранителей он уже скрылся. Мотивация нападения уточняется", - рассказал источник.

Случившееся попало на камеры наблюдения. На кадрах видно, как к столу, где обедает Саакашвили, неторопливо подходит мужчина и начинает что-то говорить. Его пытается оттеснить от стола один из спутников Саакашвили (видимо, охранник). Затем подходят еще двое (видимо охрана ресторана) и загораживают доступ к Саакашвили, который продолжает сидеть за столиком.

Посетитель, который пытался подойти к Саакашвили, отходит в сторону, с ним выясняет отношения один из охранников.

В это время трое других мужчин блокируют доступ к столу. Через некоторое время злоумышленник уходит. По пути назад он приближается к столику Саакашвили и что-то говорит, делая жест рукой. Михо встает и что-то ему отвечает. После чего незваный гость идет к выходу.



Источник: Tengrinews.kz
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