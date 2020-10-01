Цены на нефть рухнули ниже 40 долларов за баррель в четверг, 1 октября, в ходе торгов на Лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.



К 18:17 по московскому времени стоимость декабрьского фьючерса на Brent упала на 5 процентов, до 39,96 доллара за баррель. К 18:29 цена вновь поднялась выше отметки в 40 долларов. Ноябрьские контракты на американское сырье WTI к 18:17 обвалились до 37,68 доллара за баррель, потеряв около шести процентов.



Нефть падает на фоне роста предложения на рынке после того, как Ливия объявила о возобновлении добычи сырья. Кроме того, на котировки давят сентябрьские цифры по росту экспорта со стороны Саудовской Аравии и Ирака. Также ожидается рост поставок российской нефти, пишет Bloomberg.