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Иран вновь «обстреляли» из Карабаха: КСИР подтянул войска

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 21:19
Иран вновь «обстреляли» из Карабаха: КСИР подтянул войска
Иллюстративное фото
Иранские СМИ сообщают сегодня, 1 октября, об очередном случайном обстреле приграничных районов Исламской Республики из зоны карабахского конфликта. Согласно информации, три снаряда упали на территории села Парвизханлу района Ходафарин провинции Восточный Азербайджан.

В результате инцидента ранен ребёнок, повреждено 6 домов.

Поступают сообщения о дислокации Вооружёнными силами и Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) Ирана дополнительных сил в прилегающих к Нагорному Карабаху района.


Ранее в четверг в южной части линии фронта в зоне карабахского конфликта, в районе Варазатумб (Леле Тепе), подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха сбили вертолёт ВС Азербайджана, который разбился на территории Исламской Республики Иран. Об этом говорилось в сообщении Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. В военном ведомстве отметили, что поражение боевой машины противника рядом с иранской территорией «не является преднамеренным, поскольку военные действия, развязанные Азербайджаном, проходят очень близко к границе с Исламской Республикой».

Как сообщало EADaily, заместитель командующего пограничными войсками Ирана бригадный генерал Касем Резаи предупредил 28 сентября Армению и Азербайджан о том, чтобы они лучше контролировали свои боевые операции в приграничной с Исламской Республикой зоне. Дело в том, что до этого заявления на иранскую территорию случайно попали миномётные снаряды. «Мы предупреждаем их (Армению и Азербайджан. — Ред.), что нельзя стрелять в нашу сторону. Два миномётных снаряда по ошибке попали в районы, прилегающие к нашим границам, и мы уведомили их. Мы надеемся, что спокойствие будет восстановлено», — сказал Резаи журналистам в Тегеране. Вместе с тем иранский военачальник призвал две соседние республики решить свои проблемы путём переговоров. «Конечно, мы отслеживаем их перестрелки, и эти столкновения не пойдут на пользу никому из них, поскольку другие могут злоупотребить ситуацией», — отметил генерал.

Иран является единственным государством, у которого непосредственная граница со всеми тремя сторонами карабахского конфликта — Азербайджаном, Арменией и Нагорным Карабахом. Похожая нынешней ситуация имела место и в апреле 2016 года, во время предыдущей масштабной эскалации в зоне карабахского конфликта. Тогда представители военного командования ИРИ также выступили с предупреждающими Ереван и Баку заявлениями после случайных обстрелов иранской территории.


Напомним, 27 сентября Азербайджан начал интенсивный артобстрел населённых пунктов в Нагорном Карабахе, в том числе и Степанакерта, перейдя в наступление вдоль всей линии соприкосновения в зоне карабахского конфликта. Операции, которые в Баку называют «контрнаступлением», ведутся на северном, восточном и юго-восточном участках фронта. В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Азербайджан также объявил о введении на своей территории военного положения и частичной мобилизации.


Источник: EADAILY
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