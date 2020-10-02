В Атырау школьники срываются с высоток в попытке "поймать" интернет

В Атырау для двух учеников попытка "поймать" связь обернулась переломом, сообщает zakon.kz со ссылкой на ATPress.kz.



Чтобы получить и отправить выполненные задания учителю, некоторым учащимся пригородных сел Атырау приходиться забираться на возвышенности.



На днях 10-летний житель села Жантерек Кызылкогинского района получил травму плеча, пытаясь подключиться к интернету.



Мальчик залез на трактор, который стоял во дворе и сорвался с него. В результате он получил перелом плеча. Второй инцидент произошел в с.Таскала – подросток по той же причине залез на перекладину строящегося дома во дворе и получил перелом предплечья, – сообщил врач-травматолог областной детской больницы Руслан Жанбекеев.