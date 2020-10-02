Пять тысяч мертвых кошек и собак нашли в Китае

По меньшей мере 5000 домашних животных были недавно найдены мертвыми в ящиках на логистической станции в центральной китайской провинции Хэнань, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.
Кроликов, морских свинок, кошек и собак перевозили в начале сентября. По данным волонтеров, подавляющее большинство питомцев погибло 22 сентября. Около 20 членов зоозащитной организации бросились тогда на станцию, чтобы спасти их.
Мы спасли около 50 кошек и собак, а также 200 кроликов, но это было менее 5% из всего числа, - сказала один из волонтеров.
По ее словам, многие из них умерли от удушья, голода или жажды. На станции стоял невыносимый запах, трупы позже похоронили в сельскохозяйственных угодьях.
Предположительно, животных перевозили из фермы в восточно-китайской провинции Аньхой на трех грузовиках. Их доставили на логистическую станцию в столице провинции Хэнань Чжэнчжоу 17 сентября, а затем перегрузили на другую станцию в Лохэ.
Накладные, прикрепленные к коробкам, показывали, что они перевозились компанией экспресс-доставки Yunda. Два сотрудника Yunda сообщили, что они не слышали об этом инциденте, но подтвердили, что компания разрешает экспресс-доставку животных в ящиках с отверстиями.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.