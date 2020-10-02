Пять тысяч мертвых кошек и собак нашли в Китае

По меньшей мере 5000 домашних животных были недавно найдены мертвыми в ящиках на логистической станции в центральной китайской провинции Хэнань, передает zakon.kz со ссылкой на Global Times.



Кроликов, морских свинок, кошек и собак перевозили в начале сентября. По данным волонтеров, подавляющее большинство питомцев погибло 22 сентября. Около 20 членов зоозащитной организации бросились тогда на станцию, чтобы спасти их.



Мы спасли около 50 кошек и собак, а также 200 кроликов, но это было менее 5% из всего числа, - сказала один из волонтеров.



По ее словам, многие из них умерли от удушья, голода или жажды. На станции стоял невыносимый запах, трупы позже похоронили в сельскохозяйственных угодьях.



Предположительно, животных перевозили из фермы в восточно-китайской провинции Аньхой на трех грузовиках. Их доставили на логистическую станцию в столице провинции Хэнань Чжэнчжоу 17 сентября, а затем перегрузили на другую станцию в Лохэ.



Накладные, прикрепленные к коробкам, показывали, что они перевозились компанией экспресс-доставки Yunda. Два сотрудника Yunda сообщили, что они не слышали об этом инциденте, но подтвердили, что компания разрешает экспресс-доставку животных в ящиках с отверстиями.