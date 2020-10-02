В Казахстане не будут переносить каникулы из-за коронавируса

В Казахстане не будут переносить каникулы из-за угрозы второй волны коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.



Как я ранее говорил, в настоящий момент ситуация стабильная. Данные случаи выявляются среди школьников. Если мы увидим, что уровень заболеваемости у нас в стране будет в целом повышен, что будут множественные коллективные вспышки, конечно, мы такие предложения внесем. В настоящий момент ситуация стабильная. Мы контролируем эту ситуацию, каждый очаг персонально отрабатывается. На данный момент такие меры не предусматриваются, - сообщил Алексей Цой на брифинге в СЦК.



Отметим, в Москве тем временем школьников отправляют на каникулы с 5 октября из-за осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний Covid-19.