«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 02 Октября
+18...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.37 KZT
  • €1 = 504.34 KZT
  • 1 RUB = 5.55 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане не будут переносить каникулы из-за коронавируса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:11
В Казахстане не будут переносить каникулы из-за коронавируса
Фото из открытых источников
В Казахстане не будут переносить каникулы из-за угрозы второй волны коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Как я ранее говорил, в настоящий момент ситуация стабильная. Данные случаи выявляются среди школьников. Если мы увидим, что уровень заболеваемости у нас в стране будет в целом повышен, что будут множественные коллективные вспышки, конечно, мы такие предложения внесем. В настоящий момент ситуация стабильная. Мы контролируем эту ситуацию, каждый очаг персонально отрабатывается. На данный момент такие меры не предусматриваются, - сообщил Алексей Цой на брифинге в СЦК.

Отметим, в Москве тем временем школьников отправляют на каникулы с 5 октября из-за осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний Covid-19.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика