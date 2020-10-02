В WhatsApp можно будет навсегда "выключать" чаты

Команда разработчиков приложения WhatsApp начала тестировать опцию, с помощью которой можно будет навсегда "выключать" чаты, передает zakon.kz со ссылкой на wabetainfo.



Таким образом, пользователя больше не будут беспокоить звуковые оповещения из выбранных чатов.



Новая функция пока доступна в бета-версии. На сегодняшний день отключить уведомления чатов можно на 8 часов, неделю или год. Точная дата выхода обновления пока не разглашается.



Ранее сообщилось о новой функции: пользователи Android могут использовать мультимедийные сообщения с истекающим сроком действия. Обновление разрешает пользователям отправлять видео и фото, которые исчезнут сразу после того, как получатель их просмотрит и выйдет из чата.



Введение такой опции обсуждалось представителями компании еще с прошлого года.