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Девять акимов подали в отставку из-за осужденных подчиненных

Просмотров:411 Опубликовано: Сегодня, 13:06
Девять акимов подали в отставку из-за осужденных подчиненных
Фото из открытых источников
За 9 месяцев в рамках нормы ответственности руководителей за коррупцию непосредственных подчиненных в отставку подали девять акимов, передает zakon.kz.

За рассматриваемый период заявления об отставке подали 9 акимов районного и областного уровней. Уволены – 6, - сообщили в Антикоррупционной службе.

Не приняты были отставки акимов Сатпаева Ыдырысова и Панфиловского района Алматинской области Умралиева. Распоряжениями акимов областей им объявлены выговоры.

Аким Сатпаева мог и не подавать в отставку, так как коррупционное преступление его подчиненным было совершено до внесения поправки (10 декабря 2019 года), - отметили в ведомстве.

Также там сообщили, что на днях (28 сентября) в отставку ушел аким Рудного Костанайской области Гаязов, занимавший должность с 2011 года. Как ранее сообщалось (13 сентября) в законную силу вступил приговор в отношении непосредственно его подчиненного – акима п. Качар г. Рудного Алдонгарова.

На рассмотрении заявление об отставке акима Курмангазинского района Атырауской области Нуртаева. Осужден его заместитель Тажибаев (8 сентября вступил в законную силу приговор в отношении его заместителя Тажибаева). Пять дел находятся на мониторинге, - добавили в Антикоре.


Источник: zakon.kz
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