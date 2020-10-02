Суд в Лондоне вызвал покойного Айсултана Назарбаева на слушание

30 сентября умершего внука Елбасы Айсултана Назарбаева вызвали в суд за нарушение условий условного приговора, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на dailymail.co.uk.
Напомним, в июле прошлого года в Королевском суде лондонского района Саутворк прошли предварительные слушания по делу внука первого президента Казахстана. Его обвиняли в том, что, находясь под воздействием наркотиков, он оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них.
Тогда покойный Айсултан Назарбаев признал вину в нападении с причинением телесных повреждений и уничтожением имущества.
18 октября 2019 года суд назначил ему выплатить компенсацию в размере 5 тыс фунтов стерлингов и штраф в размере £ 1 тыс с расходами в 500 фунтов стерлингов.
Он был приговорен к 12 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 18 месяцев, также сын экс-спикера сената РК Дариги Назарбаевой должен был выполнить 140 часов неоплачиваемой работы и пройти 20-дневный курс реабилитации от наркозависимости.
Айсултана вызвали в суд за невыполнение требования о неоплачиваемой работе. Известие же о его смерти стало неожиданностью как для прокурора, так и для судьи.
«Прежде чем я продолжу слушание, я только что узнал от репортера, что Назарбаев мог умереть в августе. Я не уверен, правильно ли это», — сказал гособвинитель Тоби Роузман.
Судья попросил проверить сведения, чтобы убедиться, что эта «печальная информация» верна.
«Это новость для меня. Хорошо помню его случай. Без этой информации я бы выдал ордер. На основании того, что мне сказали, это было бы совершенно неуместно», — отметил судья Дэвид Томлинсон.
Напомним, 16 августа стало известно о смерти Айсултана Назарбаева. По данным некоторых СМИ, он скончался в Лондоне, причиной смерти послужила остановка сердца.
Дарига Назарбаева высказалась о смерти сына, рассказав о невосполнимой утрате и выразив надежду на понимание общественности.
Нурали Алиев позже опубликовал трогательное видео в память об умершем брате.
Где похоронили внука Елбасы до сих пор неизвестно, дипломаты по этому поводу отказались давать подробности.
К слову, в конце января Айсултан сделал неоднозначные заявления. Тогда внук Елбасы написал, что по определенным причинам не мог пользоваться соцсетями с июня 2019 года. Он отметил, что в скором времени его попытаются либо убить, либо признать, что он невменяем.
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