«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 02 Октября
+18...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.37 KZT
  • €1 = 504.34 KZT
  • 1 RUB = 5.55 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Суд в Лондоне вызвал покойного Айсултана Назарбаева на слушание

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:28
Суд в Лондоне вызвал покойного Айсултана Назарбаева на слушание
Фото: aisultann / Instagram
30 сентября умершего внука Елбасы Айсултана Назарбаева вызвали в суд за нарушение условий условного приговора, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на dailymail.co.uk.

Напомним, в июле прошлого года в Королевском суде лондонского района Саутворк прошли предварительные слушания по делу внука первого президента Казахстана. Его обвиняли в том, что, находясь под воздействием наркотиков, он оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них.

Тогда покойный Айсултан Назарбаев признал вину в нападении с причинением телесных повреждений и уничтожением имущества.

18 октября 2019 года суд назначил ему выплатить компенсацию в размере 5 тыс фунтов стерлингов и штраф в размере £ 1 тыс с расходами в 500 фунтов стерлингов.

Он был приговорен к 12 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на 18 месяцев, также сын экс-спикера сената РК Дариги Назарбаевой должен был выполнить 140 часов неоплачиваемой работы и пройти 20-дневный курс реабилитации от наркозависимости.

Айсултана вызвали в суд за невыполнение требования о неоплачиваемой работе. Известие же о его смерти стало неожиданностью как для прокурора, так и для судьи.

«Прежде чем я продолжу слушание, я только что узнал от репортера, что Назарбаев мог умереть в августе. Я не уверен, правильно ли это», — сказал гособвинитель Тоби Роузман.

Судья попросил проверить сведения, чтобы убедиться, что эта «печальная информация» верна.

«Это новость для меня. Хорошо помню его случай. Без этой информации я бы выдал ордер. На основании того, что мне сказали, это было бы совершенно неуместно», — отметил судья Дэвид Томлинсон.

Напомним, 16 августа стало известно о смерти Айсултана Назарбаева. По данным некоторых СМИ, он скончался в Лондоне, причиной смерти послужила остановка сердца.

Дарига Назарбаева высказалась о смерти сына, рассказав о невосполнимой утрате и выразив надежду на понимание общественности.

Нурали Алиев позже опубликовал трогательное видео в память об умершем брате.

Где похоронили внука Елбасы до сих пор неизвестно, дипломаты по этому поводу отказались давать подробности.

К слову, в конце января Айсултан сделал неоднозначные заявления. Тогда внук Елбасы написал, что по определенным причинам не мог пользоваться соцсетями с июня 2019 года. Он отметил, что в скором времени его попытаются либо убить, либо признать, что он невменяем.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика