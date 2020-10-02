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Рейтинг наиболее почитаемых казахстанцев по версии читателей HOLA News

Просмотров:192 Опубликовано: Сегодня, 17:10
Рейтинг наиболее почитаемых казахстанцев по версии читателей HOLA News
Фото: holanews.kz
HOLA News публикует рейтинг «Наиболее почитаемых людей» в Казахстане по версии читателей. (По аналогии с мировым рейтингом The Most Admired People). В голосовании, которое длилось сутки, приняли участие более 23 тысяч человек из всех регионов Казахстана. Свои голоса можно было отдать на сайте и в официальном аккаунте HOLA News в Instagram.

Читатели называли имена трех мужчин и трех женщин из числа ныне живущих казахстанцев. В ходе голосования было предложено 907 женских кандидатур и 737 мужских. Принять участие мог любой казахстанец, достигший 16 лет.

ТОП-20 среди мужчин

1. Димаш Кудайберген, певец

2. Имангали Тасмагамбетов, политик

3. Геннадий Головкин, боксер

4. Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

5. Скриптонит (Адил Жалелов), певец

6. Маргулан Сейсембаев, общественный деятель, предприниматель

7. Ерболат Беделхан, продюсер группы «Ninety One»

8. Нурсултан Назарбаев, Елбасы, первый президент Казахстана

9. Сакен Майгазиев, певец

10. Акан Сатаев, режиссер, президент АО «Казахфильм»

11. Асхат Аймагамбетов, министр образования и науки

12. Нурлан Коянбаев, продюсер, телеведущий, актер

13. Кайрат Кудайберген, депутат маслихата Алматы

14. Досым Сатпаев, политолог, директор «Группы оценки рисков»

15. Нурлан Сабуров, стендап-комик

16. Айсултан Сеитов, режиссер, клипмейкер

17. Бейбит Алибеков, блогер, предприниматель

18. Жансерик Кадырбаев, блогер

19. Алишер Еликбаев, PR-специалист, блогер

20. Айдын Рахимбаев, глава строительного холдинга BI Group

ТОП-20 среди женщин

1. Баян Максаткызы, продюсер, телеведущая

2. Аружан Саин, уполномоченная по правам ребенка в Казахстане, глава благотворительного фонда «ДОМ»

3. Роза Рымбаева, певица, Народная артистка Казахской ССР

4. Данэлия Тулешова, певица

5. Динара Сатжан, предпринимательница, телеведущая

6. Бибигуль Тулегенова, певица, Народная артистка СССР

7. Дарига Назарбаева, директор Фонда Первого Президента Республики Казахстан, экс-спикер Сената Парламента Казахстана

8. Жанар Дугалова, певица, актриса

9. Гульмира Абдрашева, основательница «Клуба Добряков»

10. Айнур Турсынбаева, айтыскер, блогер

11. Светлана Айтбаева, певица, мать Димаша Кудайбергена

12. Дана Нуржигит, депутат Сената Парламента, телеведущая

13. Айсауле Бакытбек, блогер, предпринимательница

14. Айя Шалкар, модель, дизайнер

15. Айдана Меденова, певица

16. Карина Оксукпаева, блогер

17. Дана Орманбаева, соучредитель event-группы DPARTNERS

18. Жанар Айжанова, айтыскер, певица, актриса

19. Асия Тулесова, активистка

20. Аружан Джазильбекова, актриса


Источник: holanews.kz
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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 19:29
Стыдно признаться, но из всего списка знаю только четырёх: 1 и 2-го президентов, дочь Назарбаева и Розу Рымбаеву

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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