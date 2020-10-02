Цены на нефть продолжают падать

Мировые цены на нефть продолжают падение в пятницу днем примерно на 4,8 процента, при этом стоимость нефти Brent опустилась ниже 39 долларов за баррель впервые с 16 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



По состоянию на 16.22 по времени Нур-Султана цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,76 процента, до 38,98 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI опускалась на 4,86 процента, до 36,84 доллара за баррель.



Волатильность нефтяных котировок отмечается после того, как президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что у него и его супруги подтвержден коронавирус. При этом на рынках сохраняется неопределенность вокруг ситуации с балансом спроса и предложения на фоне кризиса коронавируса.



Ранее сообщалось, что в четверг цена на нефть обвалилась из-за угрозы второй волны пандемии. Котировки опустились ниже 40 и ниже 38 долларов за баррель впервые с 15 сентября.