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У правительства бюрократические "хотелки" - экономист о снятии пенсионных накоплений

Просмотров:220 Опубликовано: Сегодня, 19:37
У правительства бюрократические "хотелки" - экономист о снятии пенсионных накоплений
Фото: пресс-служба Сената Парламента
При Сенате создан Клуб молодых экспертов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента.

В ходе встречи с председателем Сената Мауленом Ашимбаевым участники клуба отметили, что важно задействовать потенциал молодых отраслевых экспертов в законодательной деятельности для дальнейшей модернизации казахстанского государства и общества.

По словам юриста Муслима Хасанова, любой законопроект требует тщательной проработки совместно с экспертами. Из-за спешки и постоянных поправок люди начинают путаться и, как следствие, теряют доверие. В качестве примера он привел Трудовой кодекс, в который, по его данным, за пять лет было внесено 350 правок.

Экономист Аскар Кысыков считает, что в стране необходимо уравнять социальные показатели. По мнению эксперта, казахстанцам непонятно, каким образом, из каких расчетов выводится, например, размер минимальной пенсии или почему прожиточный минимум ниже минимальной заработной платы. Он также выразил обеспокоенность тем, что разрабатываемый по поручению Главы государства Социальный кодекс может стать просто сборником уже имеющихся законодательных актов в этой сфере.

"Правительство и Минтруда при разработке просто скомпонуют действующие законы и назовут этот талмуд новым Социальным кодексом, но при этом забудут об основах. Основы - это минимальные социальные стандарты, которые включают минимальную оплату труда, прожиточный минимум, показатель черты бедности, и сейчас это все разные цифры и непонятные механизмы их расчетов, во время пандемии выплачивали 42 500 тенге, а прожиточный минимум у нас 33 000 тенге", - сказал заместитель директора Центра прикладных исследований "Талап" Аскар Кысыков.

Аскар Кысыков также обратил внимание на то, что сегодня решается судьба пенсионных сбережений, которые по поручению Главы государства можно будет использовать на жилье, лечение и образование. Люди очень рассчитывают на свои накопления, но правительство может создать новые ограничения, которые могут расстроить ожидания казахстанцев.

"Скоро 700 тысяч вкладчиков получат свои пенсионные накопления, и идет разработка этих механизмов. У правительства свои бюрократические хотелки, хотят установить ограничения, когда 5 лет нельзя будет продавать квартиру, но почему, если ты купил квартиру за 10 миллионов, а использовал 500 тысяч, у тебя все равно это ограничение стоит. Существуют разные ситуации, когда людям нужно продать квартиру. Нужно внимательно смотреть, чтобы у людей не было разочарования от этих реформ", - сказал Аскар Кысыков.

Сообщается, что в состав Клуба молодых экспертов вошли свыше 30 специалистов в сфере госуправления, экономики, финансов, социальной поддержки, судебно-правовой реформы, образования, здравоохранения и цифровизации.

По итогам встречи Маулен Ашимбаев заявил, что все озвученные предложения будут изучены и использованы в законотворческой работе палаты.

Он также назвал принципы, которыми важно руководствоваться при реализации модернизационной повестки страны и Послания Главы государства. Первым, по его мнению, можно обозначить принцип системности.

"Сегодня нельзя реформировать одну сферу, оставляя без внимания другие направления развития страны. Например, без политических реформ не будет экономического развития. Без реформирования системы госуправления не будет серьезных изменений в экономике. В свою очередь подвижки в госуправлении зависят от качества образования".

"Второе – это принцип нестандартных решений. Современный мир слишком сложен и слишком быстро меняется – он не укладывается в прежние модели восприятия и систематизации. Исходя из этого государству и обществу нужны нестандартные, нетипичные подходы к решению проблем".

Третий принцип – погружение в суть.

"Сегодня, в эпоху постправды и манипуляции общественным сознанием, необходимо схватывать суть явлений и процессов, обращая внимание на внутреннее содержание, а не на внешние проявления", - пояснил спикер Сената.


Источник: Tengrinews.kz
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