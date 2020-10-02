Какие ограничения вводят в октябре в Казахстане

Казахстан не будет возобновлять авиасообщение с рядом стран и сократит с Турцией. Кроме того, лица, прибывающие из стран второй категории, куда входят Египет, Арабские Эмираты, Великобритания и в общем 21 государство, должны будут проходить термометрию и иметь справку об обследовании на коронавирусную инфекцию. Эти новшества начинают действовать в Казахстане с 5 октября, сообщает alau.kz



В понедельник в Казахстане вступают в силу некоторые ограничения для казахстанцев. Об этом рассказал министр здравоохранения Алексей Цой. В стране планируется вновь развернуть карантинные стационары. С 5 октября пассажиры, которые прилетают в нашу страну без ПЦР-справки, будут помещаться в карантинные стационары. Это делается для того, чтобы в Казахстан вновь не ввезли коронавирус.



«Учитывая ухудшение ситуации в зарубежных странах, в целях предотвращения заноса и распространения инфекции предлагается с 5 октября приостановить возобновление дополнительных авиасообщений с другими странами, не увеличивать сообщение со странами, с которыми возобновлено авиасообщение, сократить количество рейсов в Турецкую Республику»,- говорит министр здравоохранения РК Алексей Цой.



Кроме того, лица, прибывающие из стран второй категории, должны будут проходить термометрию, анкетирование и иметь при себе справку об обследовании на коронавирусную инфекцию, которой не более трех дней. Те, у кого не будет справок, будут помещены до двух суток в карантинный стационар, и там пройдут обследование. Двухдневный карантин в стационаре и ПЦР-исследование в нем будут бесплатными для казахстанцев. Аналогичные требования будут применяться к лицам, пересекающим госграницу в пунктах пропуска на автопереходах со странами ЕАЭС и Узбекистаном. Продолжатся и выплаты медицинским работникам. По словам министра, в стране умерло 182 врача, родственникам 58-ми вылаты одобрены.



«На 30 сентября нами зафиксировано 12 830 медицинских работников, которые заболели коронавирусной инфекцией и пневмонией. Из них связано с профессиональной деятельностью 8 339 случаев. Региональными комиссиями рассмотрено 8 320 и подтверждено 67 процентов таких случаев. на сегодня компенсацию по болезни получили 88 процентов медработников, или 3 454, из общего количества подтвержденных случаев на уровне региональных комиссий»,- пояснил Алексей Цой.



Журналисты интересовались у министра, когда откроются кинотеатры. Алексей Цой заявил, что этот вопрос прорабатывается. На начальном этапе рассматривается вариант заполняемости в 30 процентов посадочных мест. Возможно, в ближайшее время он будет вынесен на заседание Межведомственной комиссии.