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Казахи пьют чай по любому поводу - врач об опасности развития рака

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:08
Казахи пьют чай по любому поводу - врач об опасности развития рака
Фото из сети интернет
Рак пищевода - это национальная болезнь народов, употребляющих много горячих напитков.

Врач эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова на своей странице Instagram рассказала, когда чай может спровоцировать развитие рака, передает zakon.kz.

Она выросла в Казахстане, где "чай - это культ".

Казахи пьют чай по любому поводу, и черный, и зеленый, причем очень горячий, в маленьких чашках, постоянно доливая новую порцию, чтобы не успевало остывать. Есть даже такое выражение - "чтобы в горле кипело". В целом казахи питаются правильно: они едят много хорошей белковой пищи - баранины, ягнятины, говядины. Причем это мясо они варят, что является хорошим способом приготовления пищи. И, наверно, были бы казахи самой здоровой нацией, если бы не запивали все чаем, - написала она.
Зухра Павлова отметила, что рак пищевода - это национальная болезнь народов, употребляющих много горячих напитков.

Проведите простой эксперимент - попробуйте плеснуть горячий чай, который пьете, на руку или ногу. Правда, очень чувствительно? У некоторых даже возможен ожог. А теперь представьте, что вот также мы по несколько раз в день обжигаем собственное горло, - сказала она.
По ее словам, постоянное воздействие агрессивной температуры может привести к перерождению слизистых оболочек.

Она привела данные недавнего исследования в научном журнале International Journal of Cancer. Ученые в течение десяти лет наблюдали за группой из 50 045 человек на северо-востоке Ирана. За это время рак пищевода был выявлен у 328 человек и на 90% чаще заболевали те, кто выпивал не меньше 700 миллилитров очень горячего чая (60°C и выше) в день. ⠀

Идеальная температура для чая - ниже 60 градусов. Это еще горячо, но уже не обжигающе. Как определить, что температура подходящая? Увы, у меня нет более мудрого совета, как попробовать воду пальцем. Если можно терпеть - можно пить. Второй важный момент - уникальные абсорбирующие свойства чая. Чай помогает выводить из организма вредные вещества, а определенные сорта полезны при болезнях почек. Но! Если запивать чаем пищу, то эти целебные свойства сработают против нас. Чай точно также свяжет и выведет из организма все, что найдет в пище - в том числе ценные полезные вещества, существенно уменьшая кальций, витамины группы В и А. - отметила Павлова.

В связи с этим врач дала два совета: пить чай приемлемой температуры, и пить его отдельно от приема пищи, можно через час.


Источник: zakon.kz
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