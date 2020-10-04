О расходах из бюджета на борьбу с коронавирусом рассказал Мамин

На противоэпидемические мероприятия в рамках уточнения республиканского бюджета на 2020 год выделено 125 283,5 млн тенге, передает МИА «Казинформ».



«На противоэпидемические мероприятия в рамках уточнения республиканского бюджета на 2020 год выделено 125 283,5 млн тенге. Кроме того, при корректировке республиканского бюджета на 2020 год дополнительно предусмотрено 19 808,9 млн тенге на стимулирование работников здравоохранения, задействованных в проведении противоэпидемических мероприятий», — сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.



По его словам, для борьбы с коронавирусной инфекцией из резерва правительства выделено 181 510 млн тенге на закуп средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих, лекарств, медицинского и лабораторного оборудования.



Также Аскар Мамин рассказал о планах по повышению заработной платы медицинским работникам в ближайшие три года.



Так, в проекте закона «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы» предусмотрены расходы на повышение заработной платы 247 тыс медицинским работникам: на 2021 год – 222,3 млрд тенге, на 2022 год – 361,7 млрд, на 2023 год – 557,5 млрд.



Ранее министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о готовности к новой волне COVID-19 и прошлых ошибках.



К слову, на данный момент в стране подтверждено 108 177 случаев заболевания коронавирусом.