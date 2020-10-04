В Антарктиде обнаружена необъяснимая стометровая аномалия

В эпоху высоких технологий археология приобрела новые формы. Так, появление сервиса Google Earth породило виртуальных археологов, которые и сделали весьма интересное открытие в Антарктиде, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.
Сервис Google Earth позволяет заглянуть в те уголки планеты, куда человеку попасть очень затруднительно. В частности, слишком мало внимания ученые уделяют территории с вековыми льдами в силу дороговизны исследований. Благодаря панорамным фотографиям можно проследить изменения в той же Антарктиде и, более того, заметить некоторые странности. Если открыть точку с координатами 66°37’37.57″S 110°16’39.19″E и выбрать 2004 год, то можно увидеть кое-что любопытное.
Среди общего пейзажа выделился странный ландшафт. Сложно сказать, как сформировалась такая странная поверхность. Согласно некоторым предположениям, это может быть след, отставленный каким-то крупным объектом. Другая версия – под ледяным покровом что-то прячется.
Если проанализировать масштаб снимков, то можно понять, что размер аномалии составляет 105 на 40 метров. В высоту нечто достигает 10 метров. Пользователи решили, что виртуальные археологи обнаружили инопланетную базу. Антарктида всё-таки является отличным местом, где спокойно, тихо и нет лишних глаз. Никто не сможет помешать той или иной деятельности.
Непонятный объект выделяется среди остального ландшафта. Он больше похож на искусственное сооружение, только кто мог построить это – загадка. Если объект природный, то объяснить его происхождение становится еще труднее.
Находка с большой долей вероятности так и останется загадкой. Люди на форумах продолжат строить различные домыслы с целью нахождения более подходящей теории для объяснения увиденного.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.