В Антарктиде обнаружена необъяснимая стометровая аномалия

В эпоху высоких технологий археология приобрела новые формы. Так, появление сервиса Google Earth породило виртуальных археологов, которые и сделали весьма интересное открытие в Антарктиде, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.



Сервис Google Earth позволяет заглянуть в те уголки планеты, куда человеку попасть очень затруднительно. В частности, слишком мало внимания ученые уделяют территории с вековыми льдами в силу дороговизны исследований. Благодаря панорамным фотографиям можно проследить изменения в той же Антарктиде и, более того, заметить некоторые странности. Если открыть точку с координатами 66°37’37.57″S 110°16’39.19″E и выбрать 2004 год, то можно увидеть кое-что любопытное.



Среди общего пейзажа выделился странный ландшафт. Сложно сказать, как сформировалась такая странная поверхность. Согласно некоторым предположениям, это может быть след, отставленный каким-то крупным объектом. Другая версия – под ледяным покровом что-то прячется.



Если проанализировать масштаб снимков, то можно понять, что размер аномалии составляет 105 на 40 метров. В высоту нечто достигает 10 метров. Пользователи решили, что виртуальные археологи обнаружили инопланетную базу. Антарктида всё-таки является отличным местом, где спокойно, тихо и нет лишних глаз. Никто не сможет помешать той или иной деятельности.



Непонятный объект выделяется среди остального ландшафта. Он больше похож на искусственное сооружение, только кто мог построить это – загадка. Если объект природный, то объяснить его происхождение становится еще труднее.



Находка с большой долей вероятности так и останется загадкой. Люди на форумах продолжат строить различные домыслы с целью нахождения более подходящей теории для объяснения увиденного.