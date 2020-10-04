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В Минске силовики применили водомет против участников акции. Он сломался

Просмотров:241 Опубликовано: Вчера, 21:25
В Минске силовики применили водомет против участников акции. Он сломался
Кадр видео
У Дворца спорта в центре Минска сотрудники правоохранительных органов применили спецсредства в отношении участников несанкционированного «Марша освобождения политзаключенных».

Собравшись в колонну в районе Немиги, демонстранты направлялись в сторону стелы «Минск город-герой».

Струю воды из водомета в них направили после того, как они вышли на проезжую часть, сообщили «Интерфаксу» очевидцы.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что мощной струей сначала обдают людей, стоящих на остановке, а затем направляют ее в тех, кто вышел на шоссе.

В итоге один из водометов пришел в неисправность и начал выпускать воду вверх. По данным Telegram-канала Readovka, протестующие атаковали водомет и сломали его.



Очевидцы также запечатлели на видео момент, когда у водомета, поливающего людей на проспекте Победителей, стали отваливаться детали.



Напомним, во время акций протеста в белорусском Гомеле 27 сентября силовик применил слезоточивый газ в отношении пожилых людей. На опубликованных кадрах видно, как один из ОМОНовцев в балаклаве и кепке распыляет газ из баллончика в лица пожилому мужчине и седой женщине, а затем направляет струю в лица других участников акции, находившихся в сцепке.



Источник: Ридус
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