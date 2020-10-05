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Опубликованы данные по заболевшим коронавирусом за сутки в Казахстане

Просмотров:400 Опубликовано: Сегодня, 07:52
Опубликованы данные по заболевшим коронавирусом за сутки в Казахстане
© Reuters
За прошедшие сутки (по данным на 4 октября) в Казахстане зарегистрированы 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране подтверждено 108 236 случаев, из них:

в городе Алматы - 14 398 (+1),

в городе Нур-Султане - 14 132 (+6),

в Атырауской области - 11 102 (+1),

в Карагандинской области - 10 308 (+13),

в ВКО - 8819 (+14),

в ЗКО - 6869 (+1),

в городе Шымкенте - 5191 (+0),

в Алматинской области - 4981 (+0),

в Жамбылской области - 4129 (+1),

в СКО - 4143 (+9),

в Павлодарской области - 3950 (+7),

в Костанайской области - 3498 (+2),

в Акмолинской области - 3500 (+4),

в Туркестанской области - 3379 (+0),

в Мангистауской области - 3341 (+0),

в Актюбинской области - 3252 (+0),

в Кызылординской области - 3244 (+0).

За тот же период в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 72 человека.

в городе Шымкент - 19,
в Актюбинской области - 2,
в Карагандинской области - 18,
в Мангистауской области - 31,
в Павлодарской области - 2.

Всего в стране выздоровели 103 277 человек от COVID-19.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Абвгд (Посетители) Сегодня, 08:51
Сейчас начнётся сезон гриппа и всех поголовно будут считать как коронованных.
 
 

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