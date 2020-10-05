Опубликованы данные по заболевшим коронавирусом за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (по данным на 4 октября) в Казахстане зарегистрированы 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.



Всего в стране подтверждено 108 236 случаев, из них:



в городе Алматы - 14 398 (+1),



в городе Нур-Султане - 14 132 (+6),



в Атырауской области - 11 102 (+1),



в Карагандинской области - 10 308 (+13),



в ВКО - 8819 (+14),



в ЗКО - 6869 (+1),



в городе Шымкенте - 5191 (+0),



в Алматинской области - 4981 (+0),



в Жамбылской области - 4129 (+1),



в СКО - 4143 (+9),



в Павлодарской области - 3950 (+7),



в Костанайской области - 3498 (+2),



в Акмолинской области - 3500 (+4),



в Туркестанской области - 3379 (+0),



в Мангистауской области - 3341 (+0),



в Актюбинской области - 3252 (+0),



в Кызылординской области - 3244 (+0).



За тот же период в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 72 человека.



в городе Шымкент - 19,

в Актюбинской области - 2,

в Карагандинской области - 18,

в Мангистауской области - 31,

в Павлодарской области - 2.



Всего в стране выздоровели 103 277 человек от COVID-19.