Миру предрекли катастрофический сценарий "переселения народов"

В Европе широкий резонанс получил опубликованный в сентябре доклад "Список экологических угроз - 2020" (Ecological threat register 2020), в котором был спрогнозирован катастрофический сценарий "переселения народов" в результате климатического кризиса, а также нехватки воды и продовольствия в странах Азии и Африки. Об этом говорится в статье на сайте ИноСМИ, сообщает Tengrinews.kz.



Доклад, подготовленный международными исследовательскими центрами, пронизан ощущением угрозы, нависшей над миром, и западной цивилизацией в первую очередь.



Один из главных выводов доклада состоит в том, что в результате экологического кризиса число "климатических" беженцев в мире может достичь к середине столетия 1,2 миллиарда человек.



Очагами повышенной миграционной опасности эксперты называют 19 стран. Среди них Афганистан, Сирия, Ирак, Индия, Пакистан и Чад. При этом наибольшая экологическая угроза, говорится в документе, нависла над странами Африки южнее Сахары, Ближним Востоком и Северной Африкой, там же отмечена самая высокая в мире рождаемость.



Далее еще несколько важных тезисов доклада:



- К 2040 году до 5,4 миллиарда человек - более половины мирового населения - будут проживать в 59 странах с острой нехваткой воды, среди которых "демографические гиганты" Индия и Китай.



- К 2050 году 3,5 миллиарда человек будут страдать от нехватки продовольствия, что на полтора миллиарда больше, чем сегодня.



- Борьба за ресурсы, нехватка воды и продовольствия неизбежно создадут взрывоопасную социальную обстановку в странах Азии и Африки, что приведет к массовым миграциям населения в направлении развитых стран.



Авторы доклада делают вывод, что свыше миллиарда человек уже сегодня живут в странах, которые в принципе неспособны противостоять новым экологическим угрозам, именно они в ближайшие 30 лет станут источником массовых миграций.



Наибольшим миграционным потенциалом обладают страны Африки, Ближнего и Среднего Востока, а также Центральной Америки. Именно в этих государствах экологические изменения и природные катастрофы, с большой вероятностью, приведут к массовому исходу населения, что поставит под угрозу региональную и глобальную стабильность. "Потоки мигрантов устремятся в первую очередь в Европу и Северную Америку, где экологическая ситуация будет гораздо лучше", - говорится в статье.



Европа уже столкнулась с крупным миграционным кризисом в 2015 году, когда два миллиона человек, преимущественно из охваченных войной Сирии и Ирака, хлынули на старый континент. Волны новых переселений неизбежно обострят политическую и социальную обстановку в развитых странах.



"Экологические угрозы и изменение климата бросают серьезный вызов глобальному миру. Если не принять срочных мер, в ближайшие 30 лет нехватка воды и продовольствия значительно обострится, и это приведет к социальным протестам, бунтам и вооруженным конфликтам. Нынешняя эпидемия коронавируса уже показала, как легко нарушить связи в мировых продовольственных цепочках", - заявил в этой связи основатель и директор Института экономики и мира Стив Киллели.