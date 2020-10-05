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Лекарства от коронавируса освободили от таможенной пошлины в ЕАЭС

Просмотров:191 Опубликовано: Сегодня, 09:14
Лекарства от коронавируса освободили от таможенной пошлины в ЕАЭС
Фото:elements.envato.com
Совет ЕЭК обнулил таможенные пошлины для импортных лекарств от коронавируса, а также дезинфицирующих средств, защитных костюмов и других медицинских товаров, передает Tengrinews.kz.

Данная мера была реализована по инициативе казахстанской стороны в ходе заседания Совета Евразийской экономической комиссии, которое состоялось с участием заместителей премьер-министров государств-членов ЕАЭС 1 и 2 октября в режиме видеоконференцсвязи. Казахстанскую делегацию возглавил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.

По итогам переговоров, до марта 2021 года таможенными пошлинами не будут облагаться защитная одежда, лекарственные средства, дезинфицирующие средства, бинты, аппаратура для медицинского использования и другое.

Сообщается, что это поможет обеспечить население достаточным количеством медицинских товаров, необходимых для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Участники заседания также обсудили возможность возобновления пассажирского сообщения между странами ЕАЭС в условиях действия карантинных мер. Странам-участницам необходимо выработать единые критерии по перемещению граждан. В ЕЭК дополнительно изучат данный вопрос с учетом развития санитарно-эпидемиологической ситуации.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 10:46
zhanino (Посетители)
Сегодня, 09:38
надеюсь подешевеют, но есть большие сомнения

Не надо верить в сказки, дело будет как на АГЗС с газом
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
zhanino (Посетители) Сегодня, 09:38
надеюсь подешевеют, но есть большие сомнения
 
 

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