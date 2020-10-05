Лекарства от коронавируса освободили от таможенной пошлины в ЕАЭС

Совет ЕЭК обнулил таможенные пошлины для импортных лекарств от коронавируса, а также дезинфицирующих средств, защитных костюмов и других медицинских товаров, передает Tengrinews.kz.



Данная мера была реализована по инициативе казахстанской стороны в ходе заседания Совета Евразийской экономической комиссии, которое состоялось с участием заместителей премьер-министров государств-членов ЕАЭС 1 и 2 октября в режиме видеоконференцсвязи. Казахстанскую делегацию возглавил первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.



По итогам переговоров, до марта 2021 года таможенными пошлинами не будут облагаться защитная одежда, лекарственные средства, дезинфицирующие средства, бинты, аппаратура для медицинского использования и другое.



Сообщается, что это поможет обеспечить население достаточным количеством медицинских товаров, необходимых для предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции.



Участники заседания также обсудили возможность возобновления пассажирского сообщения между странами ЕАЭС в условиях действия карантинных мер. Странам-участницам необходимо выработать единые критерии по перемещению граждан. В ЕЭК дополнительно изучат данный вопрос с учетом развития санитарно-эпидемиологической ситуации.