10 лет лишения свободы получил солдат, похитивший оружие из воинской части

10 лет лишения свободы, лишение воинского звания и штраф -такой приговор вынес судья главному фигуранту по делу хищения оружия из воинской части Абылаю Балгынбаеву, передает Today.kz со ссылкой на Otyrar.kz.



Его подельники - Камбар Шадияр и Малик Бакдаулет проведут в колонии по 8 лет, Бауыржан Дамиров, Багдаулет Арын, Орынбек Канагат по 3 года. Бекжан Сержан оштрафован на миллион тенге.



Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.



Напомним, солдат Абылай Балгынбай сбежал из части 20 февраля. В тот же день его задержали. 24 февраля стало известно об аресте двух соучастников преступления. После сообщалось, что военнослужащий похитил 29 автоматов, 28 пистолетов и 2 штык-ножа. Два пистолета он успел продать.



Суд по делу длился больше полугода. Свою вину Балгынбай признал. На скамье подсудимых оказались 8 человек.