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10 лет лишения свободы получил солдат, похитивший оружие из воинской части

Просмотров:87 Опубликовано: Сегодня, 10:05
10 лет лишения свободы получил солдат, похитивший оружие из воинской части
Фото: otyrar.kz
10 лет лишения свободы, лишение воинского звания и штраф -такой приговор вынес судья главному фигуранту по делу хищения оружия из воинской части Абылаю Балгынбаеву, передает Today.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Его подельники - Камбар Шадияр и Малик Бакдаулет проведут в колонии по 8 лет, Бауыржан Дамиров, Багдаулет Арын, Орынбек Канагат по 3 года. Бекжан Сержан оштрафован на миллион тенге.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, солдат Абылай Балгынбай сбежал из части 20 февраля. В тот же день его задержали. 24 февраля стало известно об аресте двух соучастников преступления. После сообщалось, что военнослужащий похитил 29 автоматов, 28 пистолетов и 2 штык-ножа. Два пистолета он успел продать.

Суд по делу длился больше полугода. Свою вину Балгынбай признал. На скамье подсудимых оказались 8 человек.


Источник: today.kz
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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 10:29
Два пистолета он успел продать.

А что, автоматы спросом не пользуются?

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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