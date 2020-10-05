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Опыт шерифов будут перенимать полицейские Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:58
Опыт шерифов будут перенимать полицейские Казахстана
Фото ©REUTERS
Казахстанские полицейские будут изучать модель шерифов, сообщил начальник Департамента кадровой политики МВД Айдар Сайтбеков, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Планируется изучение модели шерифов, распространенной в США, Великобритании и Канаде. Здесь нам готово оказать содействие посольство США (в Казахстане. - Прим.)", - рассказал Сайтбеков на брифинге в МВД.

Он рассказал, что МВД планирует ввести принцип "полиция в шаговой доступности". Однако, речь не идет о том, что "вся полиция должна сейчас выйти на улицу".

"Суть этого принципа заключается в том, что полиция появляется именно там, когда необходимо. Условно это три места:

- безопасное место, где в присутствие полиции необходимости нет, она может возникнуть в исключительных случаях;
- частичная безопасность, когда присутствие полиции необходимо только в определенные моменты, когда скопление людей происходит;
- небезопасные места, когда необходимо постоянное присутствие полиции", - уточнил он.

По его словам, министерство проведет анализ с последующим внесением корректировок в маршруты патрулирования полиции в наиболее криминогенных участках населенных пунктов. Планируется установка модульных круглосуточных постов.


Источник: Tengrinews.kz
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