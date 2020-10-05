Опыт шерифов будут перенимать полицейские Казахстана

Казахстанские полицейские будут изучать модель шерифов, сообщил начальник Департамента кадровой политики МВД Айдар Сайтбеков, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Планируется изучение модели шерифов, распространенной в США, Великобритании и Канаде. Здесь нам готово оказать содействие посольство США (в Казахстане. - Прим.)", - рассказал Сайтбеков на брифинге в МВД.
Он рассказал, что МВД планирует ввести принцип "полиция в шаговой доступности". Однако, речь не идет о том, что "вся полиция должна сейчас выйти на улицу".
"Суть этого принципа заключается в том, что полиция появляется именно там, когда необходимо. Условно это три места:
- безопасное место, где в присутствие полиции необходимости нет, она может возникнуть в исключительных случаях; - частичная безопасность, когда присутствие полиции необходимо только в определенные моменты, когда скопление людей происходит; - небезопасные места, когда необходимо постоянное присутствие полиции", - уточнил он.
По его словам, министерство проведет анализ с последующим внесением корректировок в маршруты патрулирования полиции в наиболее криминогенных участках населенных пунктов. Планируется установка модульных круглосуточных постов.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.