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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Мы нуждаемся в помощи Казахстана: посол Азербайджана выступил с заявлением

Просмотров:1960 Опубликовано: Сегодня, 12:50
Мы нуждаемся в помощи Казахстана: посол Азербайджана выступил с заявлением
© Sputnik
НУР-СУЛТАН, 5 окт — Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов призвал Казахстан помочь Азербайджану в вооруженном конфликте с Арменией.

Посол напомнил, что по всем международным соглашениям, территория Нагорного Карабаха входит в состав Азербайджана, поэтому сейчас ведется освободительная война.

Рашад Мамедов подчеркнул, что Казахстан официально не признавал отделение Нагорного Карабаха от Азербайджана и выступает за целостность республики. При этом сейчас на территории Казахстана идет распространение недостоверной информации о конфликте на границе Армении и Азербайджана.

"Сейчас со стороны Армении идет дезинформация. К этому конфликту нужно относиться очень деликатно. Азербайджан не ведет военных действий на границе с Арменией, военные действия идут в середине республики Азербайджан. Мы освобождаем свою территорию. Мы не хотели войны. Мы говорили об этом со всех трибун, но сейчас наша армия не отступит, вчера были освобождены восемь населенных пунктов", - заявил посол.

Рашад Мамедов напомнил, что Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую также входит Казахстан. Именно по этой причине, по словам дипломата, сейчас ведется информационная атака по вовлечению в конфликт третьих стран.

"Мы просили Казахстан остановить Армению в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Мы нуждаемся в помощи Казахстана, наших братьев, где в мире и согласии сосуществуют более 130 народов. Мы нуждаемся в моральной, политической поддержке Казахстана в соответствии с международным правом. Конфликт должен быть решен мирно в соответствии резолюцией безопасности ООН и других международных документов. Мы ни в коем случае не хотим, чтобы кто-то нарушил мир в Казахстане. Если мы говорим, что Казахстан - наш братский народ, то мы должны оберегать мир в этой стране как зеницу ока", - заявил посол Азербайджана в Казахстане.

Обострение конфликта между Азербайджаном и Арменией

Двадцать седьмого сентября Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть жертвы. В свою очередь, министерство обороны Армении сообщило, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана.

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение. В Армении также введено военное положение.



Казахстан выразил глубокую обеспокоенность эскалацией конфликта и призвал стороны к переговорам. Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности. Кроме того, Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о широкомасштабных боевых действиях в зоне конфликта. Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и приступить к предметным переговорам без предварительных условий, а также выразил полную поддержку центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ.


Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 5 )

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  • babe
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Pluto (Посетители) Сегодня, 14:19
Посольская мышиная возня вокруг Крабаха
 
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  • Каспийский
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  • Кинст
 babe (Посетители) Сегодня, 13:49
Vladimir7737,
Абсолютно верно! И это очень страшно, что сейчас творится и никто не хочет (не может) оставить этот ужас! Искренне жаль армян ! Хотя и мирные жители Азербайджана страдают и их тоже очень жаль , а все потому что эти ....во главе Алиева.
 
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  • babe
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 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 13:42
Посол не прав. Ещё живёт то поколение, которое помнит резню в Сумгаите. При Союзе в Баку проживало 15% армян. А сейчас сколько? Ноль!!!!
Текущее состояние войны в Азербайджане является ни чем иным, как продолжением геноцида иноверцев.
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 13:29
Кому помогать ? Этим террористам , которые убивают мирных жителей Карабаха? !!! Напали на эту крошечную республику !!! Столько вранья в словах посла!
 
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 Empro (Посетители) Сегодня, 12:56
Это все понятно, но Карабах же не ОПГ, надо решать все на дипломатическом уровне, а не бомбя местное население, которое живет там не одно поколение.
 
 

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