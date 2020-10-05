Мы нуждаемся в помощи Казахстана: посол Азербайджана выступил с заявлением

НУР-СУЛТАН, 5 окт — Sputnik. Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов призвал Казахстан помочь Азербайджану в вооруженном конфликте с Арменией.Посол напомнил, что по всем международным соглашениям, территория Нагорного Карабаха входит в состав Азербайджана, поэтому сейчас ведется освободительная война.Рашад Мамедов подчеркнул, что Казахстан официально не признавал отделение Нагорного Карабаха от Азербайджана и выступает за целостность республики. При этом сейчас на территории Казахстана идет распространение недостоверной информации о конфликте на границе Армении и Азербайджана."Сейчас со стороны Армении идет дезинформация. К этому конфликту нужно относиться очень деликатно. Азербайджан не ведет военных действий на границе с Арменией, военные действия идут в середине республики Азербайджан. Мы освобождаем свою территорию. Мы не хотели войны. Мы говорили об этом со всех трибун, но сейчас наша армия не отступит, вчера были освобождены восемь населенных пунктов", - заявил посол.Рашад Мамедов напомнил, что Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую также входит Казахстан. Именно по этой причине, по словам дипломата, сейчас ведется информационная атака по вовлечению в конфликт третьих стран."Мы просили Казахстан остановить Армению в рамках ЕАЭС и ОДКБ. Мы нуждаемся в помощи Казахстана, наших братьев, где в мире и согласии сосуществуют более 130 народов. Мы нуждаемся в моральной, политической поддержке Казахстана в соответствии с международным правом. Конфликт должен быть решен мирно в соответствии резолюцией безопасности ООН и других международных документов. Мы ни в коем случае не хотим, чтобы кто-то нарушил мир в Казахстане. Если мы говорим, что Казахстан - наш братский народ, то мы должны оберегать мир в этой стране как зеницу ока", - заявил посол Азербайджана в Казахстане.Двадцать седьмого сентября Минобороны Азербайджана заявило, что Вооруженные силы Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть жертвы. В свою очередь, министерство обороны Армении сообщило, что Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам" со стороны Азербайджана.Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян ввел военное положение. В Армении также введено военное положение.Казахстан выразил глубокую обеспокоенность эскалацией конфликта и призвал стороны к переговорам. Ряд государств, в том числе Россия, призвали стороны к сдержанности. Кроме того, Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о широкомасштабных боевых действиях в зоне конфликта. Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь и приступить к предметным переговорам без предварительных условий, а также выразил полную поддержку центральной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ.