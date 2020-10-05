Россия может вновь закрыть границы из-за коронавируса

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации России Валерий Рязанский полагает, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом страна вновь может закрыть границы, сокращено количество полетов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



По данным оперативного штаба на 5 октября, за сутки число заболевших коронавирусом выросло на 10 888 человек.



"Конечно, мы можем закрыть границы РФ, мы идем к этому", - сказал Рязанский, комментируя возможные ограничительные меры в связи с ростом числа заболевших.



Сенатор отметил, что, "чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений".



Он подчеркнул, что ряд стран уже принимают серьезные меры, в частности, Израиль ввел государственный карантин.



В Москве подтверждено 3537 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализирован 771 пациент с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 251 человек.