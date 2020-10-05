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Приговор бывшему ответсекретарю МИД обсуждают в Сети

Просмотров:2 Опубликовано: Сегодня, 14:56
Приговор бывшему ответсекретарю МИД обсуждают в Сети
Фото из открытых источников
Приговор бывшему ответственному секретарю Министерства иностранных дел Анарбеку Карашеву обсуждают в Сети. В суде Нур-Султана прокомментировали информацию, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Публикация появилась в Telegram-канале PROTENGE.

"Если у вас дома при обыске нашли полмиллиона евро, скажите, что это ваша зарплата на госслужбе за 20 лет, и вам вернут эти деньги. Бывший ответсек МИДа так и сделал", - написал автор поста.






Приговор бывшему ответсекретарю МИД обсуждают в Сети


В суде Нур-Султана прокомментировали информацию.

"Анарбек Карашев обвинялся в хищении денежных средств, выделенных на строительство здания посольства и НДС, а также в получении взяток от предпринимателей и легализации денежных средств. Прокурор в ходе судебного процесса отказался от обвинения Карашева в получении взяток и легализации. Суд принял отказ прокурора от обвинения в части получения Карашевым взяток и легализации денег. Отказ от обвинения для суда является обязательным, поэтому суд в указанной части производство по делу прекратил.

В дальнейшем в отношении Карашева рассматривалось дело в части хищения денег на строительство посольства и НДС. Факт хищения денег судом не установлен, поэтому действия Карашева переквалифицированы на злоупотребление должностными полномочиями. Приговором суда № 2 района Байқоңыр Нур-Султана от 18 сентября 2020 года ему назначено два года ограничения свободы. Приговор в законную силу не вступил. Стороны, в том числе прокурор, вправе его обжаловать", - сообщили в пресс-службе.

Об аресте Карашева стало известно еще в 2018 году. Его подозревали в получении взятки в крупном размере.

"Занимая ответственную государственную должность, он покрывал противоправные действия руководителей подведомственных организаций министерства Сакеновой, Нурекенова и Джумасановой. За это Карашев на системной основе получал от них незаконное вознаграждение, составившее свыше 10 миллионов тенге", - сообщили тогда правоохранители.


Источник: Tengrinews.kz
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