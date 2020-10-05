23-летняя казахстанка стала мамой шестерых детей

23-летняя жительница села Дербисек в Туркестанской области Еркинай Есенбаева стала матерью шестерых детей, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В областном перинатальном центре № 1 роженица родила тройню. Трое малышей появились на свет весом 2170 граммов, 2100 и 2615 граммов, их назвали их Акжан, Маржан и Бакжан. Молодая семья уже воспитывает одного сына и двух дочерей. Своего первого ребенка она родила в 18 лет.



По словам врачей, состояние здоровья беременной женщины резко ухудшилось, малыши появились на свет преждевременно, на 8-м месяце беременности. Чтобы не подвергать опасности жизни матери и ребенка, врачи провели кесарево сечение. Жизни матери и детей ничего не угрожает, за ними организован специальный уход.



По данным пресс-службы акима Туркестанской области, в областном родильном доме № 1 в этом году родились 155 близнецов и три тройни. В регионе наблюдается рост рождаемости по сравнению с прошлым годом. С начала года в регионе родилось 45 030 детей.