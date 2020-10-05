Врачи Charite не нашли в анализах Навального боевых ядов - Лавров

Врачи берлинской клиники Charite не обнаружили в анализах оппозиционера Алексея Навального никаких боевых отравляющих веществ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Лавров напомнил, что врачи в Омске предоставили все анализы, которые они провели, все результаты своей работы немцам, и немцы, когда забирали Навального, расписались, что получили всю информацию.



"Более того, супруга Навального подписала документ, в котором брала на себя все последствия его транспортировки в Германию, потому что наши врачи не были уверены, что это безопасно. Они (омские медики - ред.) не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали. Но обращаю ваше внимание, что и в клинике Charite не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера. И вот до сих пор не знаем: французы и шведы - сами они брали эти анализы или просто немцы им эти анализы передали?" - сказал Лавров.



Глава МИД РФ добавил, что Москва будет добиваться истины в деле Навального.



"Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее установить истину в отношении Алексея Навального, но ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого дела Скрипалей, когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было", - сказал министр.



Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови.



Навальный заявил о причастности Путина к его отравлению



Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.