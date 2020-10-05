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"Волшебного" кота продают за 54 млн тенге

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:13
"Волшебного" кота продают за 54 млн тенге
Фото: kp.ru
В Новосибирске женщина продает своего шотландского вислоухого кота по кличке И-Левел Винсент за 10 млн рублей (54 млн тенге), передает zakon.kz со ссылкой на "Комсомольскую Правду".

Хозяйка домашнего питомца уверяет: кот волшебный и он может исполнить три любых желания.

Действует это только в кругу семьи. Я открыла у него эту способность совершенно случайно. Мне нужна была квартира, и я как-то по приколу сказала Винсенту: "Исполни мое желание!". И буквально на следующий день поняла, что все сбудется. Вы сразу чувствуете, что события начинают складываться так, как нужно. И через месяц квартира уже была у меня, - рассказала Елена.

Сибирячка не поделилась, как именно ей досталось новое жилье - подарили его, или удалось купить самой. Главное, что после обращения к коту деньги сразу поплыли рекой. Так Елена смогла купить еще одну квартиру, а потом машину. Оказалось, что магический дар Винсенту перешел по наследству.

У него мама, Октавианте Лолита, была как настоящая ведьма, такая черная-черная, как уголь, тоже вислоухая. А папа - Рочестер - здоровый голубой кот, но с прямыми ушками. Винсик родился в питомнике, а купили мы его в 2011 году, когда ему было два месяца. С тех пор девять лет живет у нас, - рассказала Елена.

Но почему хозяйка решила вдруг продать любимца-волшебника? Женщина хочет, чтобы Винсент осчастливил новых владельцев. Ведь на знакомых и друзьях его магия не работает. А желания всех членов ее семьи он уже исполнил.

Я бы иначе его и не продавала. Мы пробовали четвертое желание загадать - не получается. Но раз у Винсента такая миссия, пусть он переходит к следующему хозяину и дальше ее исполняет, здорово же, - объяснила Елена.


Источник: zakon.kz
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