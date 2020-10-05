Оппозиция проводит митинги против результатов парламентских выборов в Кыргызстане

В понедельник, 5 октября, в трех городах Кыргызстана – Бишкеке, Нарыне и Таласе – начали проходить митинги оппозиции. Их участники выражают несогласие с результатами выборов в Жогорку Кенеш – парламент страны, на которых, по предварительным подсчетам, побеждают две партии - «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан».
Издание KNews пишет, что на митинге в Бишкеке некоторые спикеры требуют отставки президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. По их мнению, Жээнбеков несет ответственность за результаты выборов. Время от времени участники скандируют «Жээнбеков кетсин!» («уходи» - кырг.).
Кроме этого, демонстранты требуют аннулирования итогов выборов. Лидеры политических партий требуют провести новые выборы без участия трех партий — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».
12 партий, которые принимали участие в предвыборной гонке, выступили за аннулирование итогов: они подписали соответствующий документ и направили в ЦИК. Лидер партии «Республика» Мирлан Жеенчороев заявил, что документ подписали «все, кроме трех партий воров и коррупционеров».
Кандидат от партии «Ата Мекен» Эльвира Сурабалдиева объявила, что митинг будет бессрочным. По ее словам, собравшиеся не разойдутся, пока результаты выборов не будут аннулированы.
В Бишкеке митинг проходит на центральной площади Ала-Тоо. Силовики также выстроились возле Верховного суда на старой площади - в этом здании ранее находился Центризбирком.
Издание 24.kg сообщает, что торговые центры и филиалы банков закрылись из-за митинга на площади в столице.
В Таласе участники протестов собрались возле театра: сначала они хотели провести акцию у здания администрации, но им не разрешила мэрия.
В Нарыне митинг проходит у здания городской администрации.
Президент Сооронбай Жээнбеков утверждает, что парламентские выборы в стране состоялись, передает пресс-служба главы государства.
5 октября президент встретился с главами миссий международных наблюдателей и сказал, что «всем партиям были созданы равные условия для проведения агитационной кампании».
«Глава государства подчеркнул, что парламентские выборы в стране состоялись, их правила были заранее известны», — говорится в пресс-релизе пресс-службы президента.
По сведениям информационной системы ЦИК, на 17.00 четыре партии преодолевают семипроцентный барьер. У «Мекеним Кыргызстана» — 24,32 процента, «Биримдика» — 22,71 процента, «Кыргызстана» — 9,29 процента, «Бутун Кыргызстана» — 7,18 процента.
У «Мекенчила» — 6,81 процента, «Республики» — 6 процентов.
У «Социал-демократов Кыргызстана» — 1,8 процента, «Реформы» — 1,12 процента.
«Мекен Ынтымагы» — 0,82 процента, «Ордо» — 0,19 процента, у Партии ветеранов войны в Афганистане — 0,14 процента.
Против всех проголосовали 1,58 процента избирателей.
На парламентских выборах 4 октября центральная избирательная комиссия обеспечила «все средства для того, чтобы результаты выборов заслуживали доверия», сказала председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова на пресс-конференции.
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