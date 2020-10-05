«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 05 Октября
+18...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 430.8 KZT
  • €1 = 506.36 KZT
  • 1 RUB = 5.48 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Оппозиция проводит митинги против результатов парламентских выборов в Кыргызстане

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 19:55
Оппозиция проводит митинги против результатов парламентских выборов в Кыргызстане
Фото: 24.kg
В понедельник, 5 октября, в трех городах Кыргызстана – Бишкеке, Нарыне и Таласе – начали проходить митинги оппозиции. Их участники выражают несогласие с результатами выборов в Жогорку Кенеш – парламент страны, на которых, по предварительным подсчетам, побеждают две партии - «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан».

Издание KNews пишет, что на митинге в Бишкеке некоторые спикеры требуют отставки президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. По их мнению, Жээнбеков несет ответственность за результаты выборов. Время от времени участники скандируют «Жээнбеков кетсин!» («уходи» - кырг.).

Кроме этого, демонстранты требуют аннулирования итогов выборов. Лидеры политических партий требуют провести новые выборы без участия трех партий — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».

12 партий, которые принимали участие в предвыборной гонке, выступили за аннулирование итогов: они подписали соответствующий документ и направили в ЦИК. Лидер партии «Республика» Мирлан Жеенчороев заявил, что документ подписали «все, кроме трех партий воров и коррупционеров».

Кандидат от партии «Ата Мекен» Эльвира Сурабалдиева объявила, что митинг будет бессрочным. По ее словам, собравшиеся не разойдутся, пока результаты выборов не будут аннулированы.



В Бишкеке митинг проходит на центральной площади Ала-Тоо. Силовики также выстроились возле Верховного суда на старой площади - в этом здании ранее находился Центризбирком.

Издание 24.kg сообщает, что торговые центры и филиалы банков закрылись из-за митинга на площади в столице.

В Таласе участники протестов собрались возле театра: сначала они хотели провести акцию у здания администрации, но им не разрешила мэрия.

В Нарыне митинг проходит у здания городской администрации.

Президент Сооронбай Жээнбеков утверждает, что парламентские выборы в стране состоялись, передает пресс-служба главы государства.

5 октября президент встретился с главами миссий международных наблюдателей и сказал, что «всем партиям были созданы равные условия для проведения агитационной кампании».

«Глава государства подчеркнул, что парламентские выборы в стране состоялись, их правила были заранее известны», — говорится в пресс-релизе пресс-службы президента.

По сведениям информационной системы ЦИК, на 17.00 четыре партии преодолевают семипроцентный барьер. У «Мекеним Кыргызстана» — 24,32 процента, «Биримдика» — 22,71 процента, «Кыргызстана» — 9,29 процента, «Бутун Кыргызстана» — 7,18 процента.

У «Мекенчила» — 6,81 процента, «Республики» — 6 процентов.

«Ата Мекен» пока набирает 4,16 процента голосов, «Ыйман Нуру» — 3,61 процента, «Бир Бол» — 3,31 процента, «Замандаш» — 2,58 процента, «Чон казат» — 2,49 процента.

У «Социал-демократов Кыргызстана» — 1,8 процента, «Реформы» — 1,12 процента.

«Мекен Ынтымагы» — 0,82 процента, «Ордо» — 0,19 процента, у Партии ветеранов войны в Афганистане — 0,14 процента.

Против всех проголосовали 1,58 процента избирателей.

На парламентских выборах 4 октября центральная избирательная комиссия обеспечила «все средства для того, чтобы результаты выборов заслуживали доверия», сказала председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова на пресс-конференции.


Источник: kursiv.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика