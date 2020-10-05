Оппозиция проводит митинги против результатов парламентских выборов в Кыргызстане

В понедельник, 5 октября, в трех городах Кыргызстана – Бишкеке, Нарыне и Таласе – начали проходить митинги оппозиции. Их участники выражают несогласие с результатами выборов в Жогорку Кенеш – парламент страны, на которых, по предварительным подсчетам, побеждают две партии - «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан».Издание KNews пишет, что на митинге в Бишкеке некоторые спикеры требуют отставки президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. По их мнению, Жээнбеков несет ответственность за результаты выборов. Время от времени участники скандируют «Жээнбеков кетсин!» («уходи» - кырг.).Кроме этого, демонстранты требуют аннулирования итогов выборов. Лидеры политических партий требуют провести новые выборы без участия трех партий — «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан» и «Кыргызстан».12 партий, которые принимали участие в предвыборной гонке, выступили за аннулирование итогов: они подписали соответствующий документ и направили в ЦИК. Лидер партии «Республика» Мирлан Жеенчороев заявил, что документ подписали «все, кроме трех партий воров и коррупционеров».Кандидат от партии «Ата Мекен» Эльвира Сурабалдиева объявила, что митинг будет бессрочным. По ее словам, собравшиеся не разойдутся, пока результаты выборов не будут аннулированы.В Бишкеке митинг проходит на центральной площади Ала-Тоо. Силовики также выстроились возле Верховного суда на старой площади - в этом здании ранее находился Центризбирком.Издание 24.kg сообщает, что торговые центры и филиалы банков закрылись из-за митинга на площади в столице.В Таласе участники протестов собрались возле театра: сначала они хотели провести акцию у здания администрации, но им не разрешила мэрия.В Нарыне митинг проходит у здания городской администрации.Президент Сооронбай Жээнбеков утверждает, что парламентские выборы в стране состоялись, передает пресс-служба главы государства.5 октября президент встретился с главами миссий международных наблюдателей и сказал, что «всем партиям были созданы равные условия для проведения агитационной кампании».«Глава государства подчеркнул, что парламентские выборы в стране состоялись, их правила были заранее известны», — говорится в пресс-релизе пресс-службы президента.По сведениям информационной системы ЦИК, на 17.00 четыре партии преодолевают семипроцентный барьер. У «Мекеним Кыргызстана» — 24,32 процента, «Биримдика» — 22,71 процента, «Кыргызстана» — 9,29 процента, «Бутун Кыргызстана» — 7,18 процента.У «Мекенчила» — 6,81 процента, «Республики» — 6 процентов.«Ата Мекен» пока набирает 4,16 процента голосов, «Ыйман Нуру» — 3,61 процента, «Бир Бол» — 3,31 процента, «Замандаш» — 2,58 процента, «Чон казат» — 2,49 процента.У «Социал-демократов Кыргызстана» — 1,8 процента, «Реформы» — 1,12 процента.«Мекен Ынтымагы» — 0,82 процента, «Ордо» — 0,19 процента, у Партии ветеранов войны в Афганистане — 0,14 процента.Против всех проголосовали 1,58 процента избирателей.На парламентских выборах 4 октября центральная избирательная комиссия обеспечила «все средства для того, чтобы результаты выборов заслуживали доверия», сказала председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова на пресс-конференции.