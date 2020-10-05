Не использовать повторно пакеты из супермаркетов призвали в ВОЗ

Насколько опасны упаковки продуктов для распространения коронавируса, выяснили ученые, передает Today.kz со ссылкой на МВК.



"Лабораторные исследования показали, что COVID-19 может выживать часами, если не днями, на некоторых упаковочных материалах - в основном на картоне и различных формах пластика. Более того, вирус стабилен при низких температурах, при которых транспортируется большинство пищевых продуктов", - говорится в сообщении.



В то же время, ВОЗ заявляет, что "нет подтвержденного случая передачи COVID-19 через поверхности пищевых продуктов или их упаковки". Однако считает необходимым соблюдать ряд простых правил для снижения риска заражения.



"Нет необходимости дезинфицировать упаковки пищевых продуктов, но руки должны быть продезинфицированы после посещения супермаркетов, магазинов или рынков. Кроме того, эксперты ВОЗ рекомендуют не использовать пластиковые пакеты, в которых осуществлялась доставка продуктов из торговых точек, повторно", - сообщили в Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса.