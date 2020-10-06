За сутки 60 человек заразились коронавирусом в Казахстане

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 5 октября 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрированы 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



Всего в стране подтверждено 108 296 случаев, из них:



в городе Алматы - 14403(+5),



в городе Нур-Султан - 14134(+2),



в Атырауской области - 11106(+4),



в Карагандинской области - 10314(+6),



в ВКО - 8835 (+16),



в ЗКО - 6870(+1),



в городе Шымкент - 5191(+0),



в Алматинской области - 4983(+2),



в Жамбылской области - 4130(+1),



в СКО - 4152(+9),



в Павлодарской области - 3955(+5),



в Костанайской области - 3500(+2),



в Акмолинской области - 3504(+4),



в Туркестанской области - 3380(+1),



в Мангистауской области - 3343(+2),



в Актюбинской области - 3252 (+0),



в Кызылординской области - 3244(+0).