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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Протесты в Бишкеке: погиб один человек

Просмотров:143 Опубликовано: Сегодня, 08:28
Протесты в Бишкеке: погиб один человек
РИА Новости©
В результате народных волнений в Бишкеке скончался один человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.

По данным Минздрава, мужчину азиатской национальности привезли в Нацгоспиталь. От полученных травм он скончался.

Всего в организации здравоохранения поступили по линии скорой помощи и самообращением 590 пострадавших с площади Ала-Тоо. Уточняется, что 439 пострадавших после оказания первичной медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение. Еще 150 с различными травмами госпитализировали.

Отмечается, что 13 человек находятся в реанимации.

Напомним, на площади Ала-Тоо 5 октября проходила акция протеста оппозиционных сил. Собрались 3-4 тысячи человек, недовольных предварительными итогами парламентских выборов. После попытки штурма ворот Белого дома начались столкновения между милицией и митингующими. Ночью протестующие захватили Белый дом.

Ночью в захваченном протестующими Белом доме произошел пожар, который начался в одном из кабинетов на четвертом этаже, но затем стал усиливаться. Пламя перекинулось на другие участки.


Источник: Tengrinews.kz
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