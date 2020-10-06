Протесты в Бишкеке: погиб один человек

В результате народных волнений в Бишкеке скончался один человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 24.kg.



По данным Минздрава, мужчину азиатской национальности привезли в Нацгоспиталь. От полученных травм он скончался.



Всего в организации здравоохранения поступили по линии скорой помощи и самообращением 590 пострадавших с площади Ала-Тоо. Уточняется, что 439 пострадавших после оказания первичной медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение. Еще 150 с различными травмами госпитализировали.



Отмечается, что 13 человек находятся в реанимации.



Напомним, на площади Ала-Тоо 5 октября проходила акция протеста оппозиционных сил. Собрались 3-4 тысячи человек, недовольных предварительными итогами парламентских выборов. После попытки штурма ворот Белого дома начались столкновения между милицией и митингующими. Ночью протестующие захватили Белый дом.



Ночью в захваченном протестующими Белом доме произошел пожар, который начался в одном из кабинетов на четвертом этаже, но затем стал усиливаться. Пламя перекинулось на другие участки.