Экс-сотрудник СЭР вымогал 30 миллионов тенге. Появилось видео задержания

Бывший сотрудник Службы экономических расследований ДГД по г.Алматы КГД МФ РК вымогал денежные средства у предпринимателя, сообщает zakon.kz.Департаментом внутренних расследований Комитета по финансовому мониторингу МФ РК задержан житель Алматы, который путем обмана и злоупотребления доверием, представляясь сотрудником Департамента экономических расследований по Алматинской области, вымогал у предпринимателя денежные средства в сумме 30 000 000 тенге, - сообщили в КФМ МФ РК.По результатам оперативно-следственных мероприятий, после получения денежных средств, злоумышленник был задержан с поличным и дал признательные показания.В ходе досудебного расследования установлено, что правонарушитель является бывшим сотрудником Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по г.Алматы Комитета государственных доходов МФ РК (далее - СЭР), в 2017 году был осужден за получение взятки и уволен с СЭР по отрицательным мотивам.Досудебное расследование по делу продолжается.