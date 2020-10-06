95 процентов обитателей морского дна на Камчатке погибли

Массовую гибель обитающих на морском дне организмов обнаружили специалисты при погружении в воды Авачинской бухты на Камчатке, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Отмечается, что 6 октября сотрудники Кроноцкого заповедника, КамчатНИРО и Камчатского филиала Тихоокеанского института географии совершили экспедицию от мыса Налычева до острова Старичкова. Две группы исследователей изучали акваторию Авачинской бухты с берега и с воды.



"Мы брали пробы, проводили поиски павших животных и выполняли погружения для обследования бентоса. Наши результаты показали, что состояние морских млекопитающих, птиц находится в норме. На берегу мы также не нашли никаких выбросов больших павших морских животных, птиц. Однако при погружении мы обнаружили, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса - 95 процентов мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве", - рассказал научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов.



По его словам, погружение было выполнено около устья реки Налычева, на мысе Налычева, в районе острова Старичкова, в бухтах Тихая и Спасения.



"Непосредственно в реке Налычева были взяты пробы воды. Живности там не было обнаружено. Что касается мыса Налычева, там были зафиксированы темная нехарактерная вода в придонных слоях, коричневая пена и очень скудный подводный мир животных", - добавил Усатов.



При погружении в районе острова Старичкова и бухте Спасения также обнаружены массовые останки мертвого бентоса. Исследователи высказали предположение, что район загрязнения намного шире, чем акватория, которую они обследовали. Они также отметили, что масштаб бедствия будет только увеличиваться, поскольку те виды животных, которые питаются бентосом, тоже погибнут - кормовая база уничтожена.



Во всех местах, где побывала экспедиция, были взяты пробы, которые передадут для исследований в лаборатории во Владивостоке и в Москве. В свою очередь губернатор края Владимир Солодов попросил ученых разработать дальнейший план необходимых исследований.



Ранее сообщалось, что в конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Также они заявили, что у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местным жителям рекомендовано не посещать пляж. На Большой и Малой Лагерных и в бухте Бабья были обнаружены мертвые морские животные.



Пока власти рассматривают три причины произошедшего в акватории Авачинского залива: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическая активность.