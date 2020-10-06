Мальчик-богатырь весом более 6 килограммов родился в Рудном

Вес более 5 кг для новорожденных считается гигантским. Рождаются такие дети очень редко.
В Костанайской области в Рудненской городской многопрофильной больнице 1 октября родился младенец весом 6,1 кг при росте 57 см, передает Today.kz со ссылкой на Alau.kz.
Родила богатыря Елжана 35-летняя Динара Ержанова.
Как рассказала руководитель акушерско-гинекологического отдела Людмила Тулебаева, за ее многолетнюю практику ребенок с таким весом родился впервые. Были дети 5 800 и 5900 граммов, но настолько крупных еще не было.
"В семье это четвертый ребенок. Изначально установили, что плод-гигант. Поэтому провели операцию кесарево сечение", - отметила Людмила Тулебаева.
По словам мамы, роды протекали без осложнений, но было тяжело. Динара и сама не ожидала, что родится такой крупный малыш.
"Я ожидала крупного ребенка, но чтобы настолько большого - и в мыслях не было. Сначала не поверила, когда мне сказали вес моего сына. Вес первых деток не доходил до 5 килограммов, первый ребенок - 3 800 граммов, второй - 3 890 и третий - 4 670 граммов. Делали кесарево сечение, все прошло хорошо, надеюсь сегодня нас выпишут домой", - сообщила Динара Ержанова.
Вес более 5 кг для новорожденных считается гигантским. Рождаются такие дети очень редко.
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