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Мальчик-богатырь весом более 6 килограммов родился в Рудном

Просмотров:182 Опубликовано: Сегодня, 13:06
Мальчик-богатырь весом более 6 килограммов родился в Рудном
Фото из открытых источников
Вес более 5 кг для новорожденных считается гигантским. Рождаются такие дети очень редко.

В Костанайской области в Рудненской городской многопрофильной больнице 1 октября родился младенец весом 6,1 кг при росте 57 см, передает Today.kz со ссылкой на Alau.kz.

Родила богатыря Елжана 35-летняя Динара Ержанова.

Как рассказала руководитель акушерско-гинекологического отдела Людмила Тулебаева, за ее многолетнюю практику ребенок с таким весом родился впервые. Были дети 5 800 и 5900 граммов, но настолько крупных еще не было.

"В семье это четвертый ребенок. Изначально установили, что плод-гигант. Поэтому провели операцию кесарево сечение", - отметила Людмила Тулебаева.

По словам мамы, роды протекали без осложнений, но было тяжело. Динара и сама не ожидала, что родится такой крупный малыш.

"Я ожидала крупного ребенка, но чтобы настолько большого - и в мыслях не было. Сначала не поверила, когда мне сказали вес моего сына. Вес первых деток не доходил до 5 килограммов, первый ребенок - 3 800 граммов, второй - 3 890 и третий - 4 670 граммов. Делали кесарево сечение, все прошло хорошо, надеюсь сегодня нас выпишут домой", - сообщила Динара Ержанова.

Вес более 5 кг для новорожденных считается гигантским. Рождаются такие дети очень редко.


Источник: today.kz
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