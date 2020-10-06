ЦИК Киргизии признал итоги выборов в парламент недействительными

БИШКЕК, 6 окт — РИА Новости. ЦИК Киргизии признал итоги проведенных накануне парламентских выборов недействительными, сказал РИА Новости один из членов комиссии.
По предварительным данным, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11).
Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.
Сторонники проигравших партий вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Протестующие требовали провести повторное голосование.
Вечером начались столкновения с силовиками. В результате этого, по данным Минздрава, пострадали 590 человек, один погиб.
В ночь на вторник активисты ворвались в здание Белого дома. Затем они освободили экс-президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности и экс-премьера Жанторо Сатыбалдиева из колонии. Также демонстранты провозгласили нового мэра Бишкека и заявили о намерении назначить нового премьер-министра.
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