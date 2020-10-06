Антибиотики полностью заменят операции по удалению аппендикса

Удаление аппендикса может остаться в прошлом, лечение антибиотиками может заменить хирургическое вмешательство, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Dailymail.



Врачи разделили 1500 пациентов с аппендицитом на две группы лечения. Половина добровольцев прошла курс лечения антибиотиками, другой половине удалили аппендикс в ходе плановой операции.



Более 70 процентов пациентов, которым были назначены антибиотики, смогли избежать операции в течение последующих трех месяцев, согласно результатам исследований Вашингтонского университета.



Пациенты в обеих группах сообщили об аналогичных показателях восстановления через месяц после лечения. Препараты, которые давали пациентам в ходе эксперимента, включали эртапенем, цефокситин или метронидазол в дополнение к цефтриаксону, цефазолину или левофлоксацину. После возвращения домой пациенты продолжали принимать антибиотики в течение 10 дней.



Полученные данные показывают, что тысяч операций можно было бы избежать, если бы врачи в первую очередь полагались на антибиотики. Ученые отметили, что антибиотики могут стать стандартным средством лечения аппендицита, когда в больницах недостаток мест в связи с коронавирусом.



Ранее сообщалось, что операция по удалению аппендикса сделала ребенка инвалидом в Сарыагаше.