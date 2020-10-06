Депутат предлагает сделать высшее образование в Казахстане бесплатным

Чтобы успешно бороться с «утечкой мозгов» в Казахстане, нужно сделать высшее образование бесплатным. Такое предложение выдвинула депутат Мажилиса Ирина Смирнова, передает Liter.kz.



Смирнова считает, что немало казахстанцев уезжают за границу получить высшее образование. Зачастую они остаются жить в этих странах. Казахстан теряет человеческий капитал, трудовые ресурсы. Чтобы этого избежать, депутат предлагает сделать высшее образование в стране бесплатным. Правда, касается это тех, кто хочет стать ученым.



«Образование во многих вузах у нас платное, особенно в гуманитарной сфере. Поэтому молодые люди, которые хотят стать учеными, уезжают в другие страны за бесплатным образованием. Наши молодые ученые должны получать бесплатное высшее образование, как в Германии, как во Франции. Сегодня в России очень многие вузы предоставляют бесплатное высшее образование. Понятно, что не все смогут окончить вузы, но возможность прийти сюда должна быть у всех», – заявила Ирина Смирнова на круглом столе «Отток молодых умов за границу. Причины и как этому противодействовать?».



По данным Коммунистической народной партии Казахстана, почти половина молодых казахстанцев в возрасте от 15 до 29 лет планирует уехать за рубеж учиться или на ПМЖ.



«Сейчас миграции в основном молодежно-образовательные. Молодежь, которая не видит себя на государственной службе и в крупном бизнесе, смотрит на другие страны. Остальные факторы, определяющие миграционные настроения? Чаще всего это стремление улучшить свое материальное благосостояние, отсутствие перспектив, карьерного роста и развития, высокое качество образовательных услуг за рубежом», – говорит второй секретарь столичного городского филиала КНПК Дильда Майданбекова.



По данным образовательного портала Global Dialog, государственные университеты Австрии, Франции, Германии бесплатны даже для иностранцев. Однако обучение проходит на госязыке. Учеба на английском будет платной.



Ранее Министерство образования и науки РК сообщило, что с 2021 года дипломы казахстанских вузов будут признаваться в Европе. Эксперты предполагают, что это может стать причиной роста цен на обучение.