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Азербайджанским военным приказали готовить удары с применением оружия большой силы

Просмотров:405 Опубликовано: Сегодня, 17:07
Азербайджанским военным приказали готовить удары с применением оружия большой силы
Фото ©REUTERS
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов приказал спланировать удары "по военно-стратегической инфраструктуре противника" с применением вооружений, обладающих большой разрушительной силой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Министр приказал Азербайджанской Армии спланировать действия по нанесению ударов по военно-стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства Азербайджана.

Бои на линии соприкосновения в Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и кое-где - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.


Источник: Tengrinews.kz
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