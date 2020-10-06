Осужденный депутат стал премьером в Кыргызстане

Исполняющим обязанности премьер-министра в Кыргызстане избран оппозиционер Садыр Жапаров, предложенный координационным советом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Akipress.



Ранее премьер-министром был Кубатбек Боронов, он подал в отставку. Об этом стало известно на внеочередном заседании Жогорку Кенеша, которое проходит в отеле "Достук" в Бишкеке. Заявление рассмотрели депутаты.



Позже стало известно, что Жогорку Кенеш (парламент) одобрил кандидатуру Садыра Жапарова на должность премьер-министра. Теперь Садыр Жапаров должен представить парламенту структуру и состав правительства. После этого парламент приступит к процедуре утверждения кандидатур.



Напомним, в здании гостиницы "Достук" в Бишкеке проходила внеочередная сессия депутатов парламента.



Спикер парламента Дастан Джумабеков сложил полномочия, спикером избран Мыктыбек Абдылдаев.



По данным СМИ, во время обсуждения в здание ворвалась толпа людей, которая до этого находилась возле гостиницы. У них палки и камни. Новый премьер Садыр Жапаров сбежал через черный ход.



Ранее протестующие в Кыргызстане были намерены назначить временного премьера. Об этом сообщил журналистам лидер оппозиционной партии "Мекенчил" ("Патриот") Камчыбек Ташиев. На этот пост рассматривалась кандидатура оппозиционного политика Садыра Жапарова, которого минувшей ночью протестующие освободили из тюрьмы, где он отбывал срок за захват заложника в ходе массовых беспорядков в 2013 году.